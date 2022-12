ROUTES NATIONALES – La RN7 délabrée entre Fianarantsoa et Ambositra

Les pluies ont endommagé la route nationale 7. Depuis Toliara, les nids-de-poule ralentissent l’allure qui devrait être à son maximum. Entre Andranovory et Sakaraha, il est impossible de rouler à une vitesse de plus de 60-70km/h dans la mesure où les trous se sont multipliés. Par peur de mauvaises surprises avec les trains-avant des véhicules, les conducteurs préfèrent rouler moins vite. De Fianarantsoa à Ambositra, les pluies battantes n’arrangent pas les automobilistes. Sur les 66 km reliant la capitale de la région Haute Matsiatra à Ambohimahasoa, la chaussée en béton se détériore. Jusqu’à Ambositra, il n’est plus possible de rouler au-delà de la vitesse troisième. Des nids-de-poule, de près de deux mètres de diamètre jonchent la route nationale notamment entre Ambohimahasoa et Ambatofitorahana. Les taxis-brousse « rampent » de peur d’être renversés par les ballotements. Le système de caravane des taxi-brousse n’est plus respecté car nombreux n’arrivent pas à suivre le rythme de certains véhicules. À la sortie d’Ambositra vers Antsirabe, la route se dégrade à certaines parties de Manandona avec des trous béants inattendus. La dégradation de la route à la sortie d’Antsirabe, Andrano­manelatra, Sambaina, Ambatolampy retarde également l’allure des automobilistes et le programme des voyageurs.