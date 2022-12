RECONNAISSANCE – Sophisticated Lady, honneur aux femmes du travail

Rendez-vous ce soir au Novotel. À partir de 18 heures 30 où aura lieu Sophisti­cated Lady, organisé par Fireworks event planner. Son directeur général, Cédric Ranaivo décrit cet évènement inédit comme suit. « Pour un clap de fin digne de ce nom de l’année professionnelle 2022, un gala sera organisé pour mettre à l’honneur les femmes malagasy dans le monde du travail. Baptisée « Mankasitraka 2022 », ce seront quatre heures de plaisir pour féliciter les efforts de ces femmes, piliers de la Famille mais épine dorsale de l’économie et le développement de notre pays. Car il y a un moment où l’on doit se donner son maximum pour honorer son travail, ses missions, ses engagements, mais il y a également un temps pour dire bravo! Vous êtes formidables ! Il est important de savoir reconnaître les valeurs d’une personne dans une entité, dans une communauté, dans la société. Et c’est à nous, personnes qui les entourent, de les honorer comme il se doit » explique-t-il dans un florilège d’éloges. Cédric Ranaivo commence à se faire un nom dans le milieu de l’événementiel. Un jeune entrepreneur, rentré des États-Unis après 11 ans d’études pour apporter ses connaissances et les partager pour servir au développement du pays. Avec son équipe ils ont créé une start-up, baptisée : Fireworks Event Planner, aujourd’hui âgée de 1 an. À travers des évènements publics et corporates à thèmes, ils organisent des foires, des salons, des concerts, des galas véhiculant chacun à leur tour des valeurs culturelles et traditionnelles; renvoyant des messages aux cibles, l’importance de la famille, les Responsabilités sociétales des entreprises, les engagements environnementaux, l’importance de la femme dans les rouages de l’économie nationale, sans oublier la promotion des produits Vita Malagasy. Une vertu défendue aujourd’hui par de nombreuses personnalités. Autant politiques qu’économiques.