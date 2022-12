MALADIE PARASITAIRE – La gale des « gens propres » gagne du terrain

La maladie contagieuse de la peau fait son retour et touche de nouvelles cibles. La consultation médicale est conseillée, pour éviter sa propagation.

La gale se propage à Antananarivo. « La gale a toujours existé. Mais nous constatons une hausse des cas, au sein de notre cabinet médical, depuis deux ou trois semaines. Les patients pensent qu’il s’agit d’une allergie, mais c’est la gale que nous remarquons pendant l’observation », indique le Dr Naly Andrianera, un médecin privé libre de Bemasoandro à Itaosy.

Pas plus tard que mercredi, il a reçu un enfant qui souffre d’éruptions cutanées et de démangeaisons, et la semaine passée, un groupe de personnes, des joueurs de volleyball, sont venus dans ce cabinet, pour les mêmes symptômes. Le Dr Domoina Rakotonoely qui travaille dans un cabinet médical à Ambondrona, confirme l’ampleur de cette maladie parasitaire. Il recevrait, en moyenne, trois cas par jour. Ce médecin qualifie cette maladie de la peau qui sévit actuellement, de «gale des gens propres ».

« Souvent, ce sont des habitants des quartiers défavorisés qui sont les plus vulnérables à cette maladie. Mais nos patients actuels pratiquent une hygiène irréprochable », note-t-il. En fait, des médecins précisent d’ailleurs que la gale ne dépend pas de la propreté d’une personne. La transmission se fait par contact direct d’une personne saine avec une personne infectée.

« Cette maladie gagne du terrain chez les gens en contact cutané étroit, tels les enfants à l’école, les prisonniers. C’est ce qui explique le fait que la gale touche principalement, les enfants. La contamination peut, également, avoir lieu dans les transports en commun. Elle se transmet également pendant les rapports sexuels », expliquent des médecins.

Cette maladie ne tue pas, en général, mais elle est gênante. « J’ai dormis très peu pendant trois mois, car les démangeaisons étaient insupportables la nuit. Je ne dormais que vers 2 heures du matin », indique Tommy, un habitant de Soavinandriana-Itasy qui a souffert de cette maladie, du mois de septembre au mois de novembre.

Au bout d’une semaine

En effet Antananarivo n’est pas le seul foyer de cette maladie parasitaire. De nombreuses personnes présentent les mêmes symptômes dans ce district de la région Itasy. Certaines personnes infectées souffrent de cette maladie, depuis plusieurs mois. Alors que, normalement, les symptômes de la gale ne devraient pas persister aussi longtemps. « La maladie se soigne au bout d’une semaine, si elle est traitée convenablement et si la personne infectée respecte les mesures d’hygiène. Il faut, impérativement, désinfecter tous ses vêtements et son linge de maison, en parallèle aux traitements médicamenteux. Les enfants infectés doivent notamment cesser de fréquenter l’école, jusqu’à la guérison », recommandent-ils.