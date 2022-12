FOOTBALL – CHAN – Drogba contre-attaque le coach Roro

Son de cloche du pointé du doigt. Joint au téléphone, l’attaquant du Fosa Juniors FC, Tsilavina Fanomezantsoa Razanakoto alias Drogba, a apporté sa version après le buzz sur son désistement au sein des Barea Chan. Selon lui, il a quitté le centre de Carion vers midi trente samedi pour aller récupérer son passeport, sa carte de vaccination et le passeport de Berajo Razafindraibeari­mihanta. «La pluie est tombée alors que j’attendais le bus à Mahazo pour revenir à Carion. C’est pourquoi j’ai demandé à mon grand frère accompagné de sa femme et mon petit frère pour me raccompagner», raconte Drogba. «La moto de mon grand frère a eu un problème en cours de route car les bougies ont été mouillées (…) nous sommes arrivés au centre vers 21h30. En arrivant, le coach Roro m’a engueulé et insulté devant tout le monde m’accusant d’être indiscipliné et je n’ai même plus eu l’occasion de m’expliquer» poursuit-il. «Concernant la boisson alcoolisée trouvée dans mon sac, tout cela n’était pas vrai. J’ai amené une bouteille de bonbon anglais et des biscuits, commandés par Berajo, car nous partageons la même chambre… Au contraire, ce sont eux qui ont bu de la bière… », clarifie l’artisan du but de la qualification malgache au Chan. «Je n’ai plus rien dit, je n’ai pas supporté l’humiliation qui pourrait détruire ma carrière, j’ai pris mes bagages et nous avons quitté d’endroit», conclut-il. De son côté, Romuald Rakotondrabe a réaffirmé : «Le prend-il pour un fou qui ne sait pas différencier une boisson alcoolisée du Bonbon anglais?… Et s’il était accidenté sur la route, qui aurait endossé la responsabilité?» Le coach Roro a confir­mé aussi sa place vacante ne sera plus remplacée. La fédération préfère, pour le moment, ne rien dire pour limiter les dégâts.