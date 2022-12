CROUA – Le directeur sous mandat de dépôt

Après avoir été entendu hier, le directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires Antananarivo vient d’être placé sous mandat de dépôt pour motifs de destruction de biens lors de l’opération effectuée par le CROUA vers la fin du mois de novembre. Le verdict sera attendu ce jour.

Le directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Antananarivo (CROUA) a été placé sous mandat de dépôt. Le propriétaire de la construction mise en place dans acité universitaire Ankatso 2 a porté plainte pour destruction de biens lors de l’opération effectuée par le CROUA fin novembre. “ Le CROUA assure la gestion des infrastructures universitaires selon l’article 13 du décret 98-817 sur la protection des biens publics. La protection des cités universitaires fait partie de cette mission de protection assignée au CROUA. Actuellement, le motif de la plainte déposée à l’encontre du CROUA étant la destruction de biens. Alors que l’opération qui s’est déroulée le 29 novembre avait pour but la suspension d’un début de construction illicite, bâtie même sur le terrain de la cité Universitaire Ankatso 2. La clôture érigée autour de la construction illicite était détruite”, indique Tamby Nasolo Ravonjison, directeur adjoint au niveau du CROUA, lors d’une

conférence de presse dans le siège du CROUA à Tsimbazaza. Dans les faits, le 26 novembre, un agent de sécurité du CROUA a signalé la présence d’individus qui ont essayé de

mettre en place une clôture, qui visiblement servirait à délimiter le terrain. Le matériel de construction a été récupéré par le CROUA et détenu par l’agent de sécurité. « Le centre régional a demandé l’arrêt des travaux, mais en vain. La construction a continué malgré la descente effectuée le 29 novembre. Le propriétaire ne détient pas un titre ni un permis de construire, et a proféré des menaces à l’encontre du personnel du CROUA sur place », enchaîne le responsable au sein du CROUA.

Attente du procès

Les responsables au sein du CROUA s’étonnent que la situation se retourne contre eux. « Le CROUA assure la gestion et le contrôle, et son travail a été fait dans le cadre de ses compétences. Mais malheureusement, c’est le CROUA qui est dénoncé comme ayant été dans l’illégalité», regrette le responsable. Le procès aura lieu ce jour, selon les informations données au sein du centre. Parallèlement, le CROUA a déjà porté plainte par rapport à la présence de ces constructions illicites dans la cité universitaire. Cette affaire est loin d’être la première dans l’université, au mois de septembre cinq constructions illicites ont été décelées par le CROUA.