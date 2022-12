COMMUNE URBAINE DE MAHAJANGA – Suspension des activités dans les carrières de sable

La ville de Mahajanga suspend, jusqu’à nouvel ordre, les activités d’exploitation des carrières de sable et ce, depuis le 20 décembre. Le motif de cette suspension est la fixation du tarif des ristournes stipulé dans l’arrêté municipal. À l’heure actuelle, cette décision passe en délibération devant le conseil municipal. La nouvelle disposition a surpris les exploitants de sable, matériau indispensable à différents travaux, comme la construction. Plusieurs chantiers sont en cours dans la commune urbaine de Mahajanga. Le transfert de gestion des carrières de sable, décrété par la région Boeny depuis le 9 septembre, a beaucoup surpris la municipalité. Celle-ci n’est sans aucun doute, pas encore prête à gérer ces carrières. Des dispositions diverses telles que la détermination du taux de ristournes doivent être prises avant de pouvoir prendre en main la gestion de ces carrières. En dépit de cette suspension, l’équipe de la police municipale, dirigée par son commandant, Marcel Tsiaraso, a pris en flagrant délit, hier matin, un camion en pleine extraction de sable, dans une carrière de Soaniadanana, à Amborovy. « Ils ont enfreint la loi et nous leur en avons notifié. Les camions seraient placés en fourrière s’ils le font de nouveau, et les sanctions pourraient aller jusqu’au retrait du permis », explique le commandant. Depuis le 21 janvier, les carrières de sable à Amborovy ont été fermées par la région Boeny. Ce, en raison des dégâts environnementaux constatés sur place, des gouffres béants sont apparus à Maroala, l’année dernière. En fait, en période de pluies, de novembre à février, les activités d’exploitation de sable sont ouvertes à Amborovy. Les exploitants doivent, par contre, aller à Ambalakida en dehors de la saison des pluies, de mars à novembre. Il est vrai que le déplacement jusqu’à Ambalakida est difficile en saison des pluies, sans compter l’éloignement géographique et les embouteillages qui leur posent également problème.