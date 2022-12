CINÉMA MALGACHE – « Joe le film », en projection dans la Grande île

Le long métrage « Joe le film » sera projeté au cinepax Ambodivona au mois de janvier 2023 avant de faire une tournée dans les salles de cinéma de Madagascar. Atypique. Se rapprochant du standard international, « Joe le film » est du genre « Thriller fantastique ». Plusieurs thématiques sont traitées dans ce film de 92 minutes y compris la culture malgache, la critique de la société ainsi que la réalité sociale malgache et les jeunes dans le monde professionnel. Le film raconte l’histoire d’un père de famille désespéré à cause de son enfant victime d’une maladie incurable. Après avoir essayé toutes sortes de possibilités, il décide de consulter un médecin traditionnel. Selon Zo Tahiana Hariminoson, auteur et réalisateur de « Joe le film », l’objectif est de redonner goût au cinéma malgache à travers le genre Thriller fantastique qui n’a pas encore été exploité dans le pays ainsi que de montrer au public le cinéma dans le sens large que ce soit techniquement ou narrativement. Le film compte trois personnages principaux. Le script a été écrit et réalisé par Zo Tahiana Hariminoson. Pour rappel, l’avant-première du film a été diffusée en avril dernier au Canal Olympia d’Iarivo. « Joe le film » n’est pas encore disponible en d’autres supports à part les projections dans les salles de cinéma. L’heure et la date de la projection au cinepax Ambodivona seront annoncées prochainement.