BOENY – Renouvellement du parc informatique de la région

Les différents services et le staff du gouverneur de la région Boeny sont équipés d’ordinateurs portables neufs depuis lundi. Au total, quatorze portables ont été offerts à ses proches collaborateurs et deux pour les services. En outre, seize ordinateurs de bureau ont été remis aux autres services. Un serveur est installé pour tout le monde afin de stocker toutes les données. Cs matériel a été acquis par la région Boeny grâce à ses propres ressources. « Des efforts ont été déployés, et les ristournes collectées nous ont également permis de rénover et d’étoffer le parc informatique de la Région. Ces équipements s’inscrivent à la fois dans la réalisation de l’engagement n°2 du président de la République, le onzième engagement dans le processus inévitable de la digitalisation de l’Administration ainsi que le « velirano » n°12 présidentiel pour atteindre l’objectif d’autonomie financière de la région », précise le gouverneur Mokthar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny.