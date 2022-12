BASKETBALL – 2022 est une année de réussite

Inoubliable. Le basketball malgache est au-devant de la scène continentale. L’opération Conquête mondiale est en marche. Après le dernier succès de l’équipe nationale des séniores dames en 1970 quand Madagascar avait gagné le seul titre continental, une cinquantaine d’années sont passées. Ainsi, 2022 est l’année des retrouvailles du sommet africain. Deux équipes nationales, l’Ankoay des garçons U18 et l’Ankoay des séniors hommes de 3×3 ont obtenu leurs tickets pour la Coupe du Monde.

Les garçons engagés au Championnat d’Afrique des Nations U18, qui s’est joué au Palais des Sports de Maha­masina, ont fait vibrer tous les Malgaches, qu’ils résident à Madagascar ou qu’ils vivent à l’étranger, lors de la finale les opposant aux Égyptiens très en verve et redoutables. Eliane Sarlette, une Malgache de Belgique qui a suivi la grande finale en direct, n’a pas caché sa joie en s’affichant avec le drapeau malgache après la qualification des garçons Ankoay à la Coupe du monde. Même battus en finale sur le score de 54-81, ils ne semblent pas abattus car l’essentiel a déjà été fait, avec la qualification au Mondial en poche, en écartant les redoutables maliens en demi-finale.

Fait marquant

C’était la victoire de toute une équipe bien soudée soutenue par tous les supporteurs du Palais des sports de Mahamasina. Après l’épopée des jeunes Ankoay U18, de nouveaux horizons se sont ouverts pour quelques joueurs (M’Madi Mathias en route vers les États-Unis, Lovasoa Ny Aina Andriantsarafara, Landric Donovan Rakotonana­hary, Kristina Nahitantsoa Rakotobe déjà aux États-Unis d’Amérique). En basketball 3×3, l’équipe nationale Ankoay est sacrée championne d’Afrique en battant les Pharaons d’Égypte sur le score de 20-17, un titre qui est aussi synonyme de qualification à la Coupe du Monde qui se jouera en Autriche en 2023. L’équipe nationale féminine Ankoay est encore dans la course pour la qualification au Mondial. Elle se déplacera en Israël pour disputer des matchs de barrages à titre de qualification pour le ticket mondial.

Livio Ratianarivo, capitaine de l’équipe nationale Ankoay garçons 3×3, affirme que « 2022 a été une année de réussite pour le basketball malgache avec un fait marquant, l’obtention du titre de champion d’Afrique en 3×3, synonyme d’une qualification à la Coupe du monde ». Pour se faire, estime-t-il, « nous devons nous concentrer davantage sur la préparation car ceux qui nous attendent en Coupe du Monde sont tous des gros morceaux. La préparation, la concentration sur le terrain et la complicité entre joueurs sont importantes lorsque vous jouez. Les règles du jeu peuvent être facilement expliquées, mais il y a des imprévus sur le terrain et tout peut arriver durant un match. Ainsi, si vous ne faites pas attention, cela vous coûtera cher ».