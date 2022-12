AVIATION CIVILE – Un secteur en mode relance

Le secteur de l’aviation civile à Madagascar, après avoir traversé une zone de turbulences, veut s’atteler à remonter la pente. Pour cela, il peut miser sur l’appui des partenaires dont l’Association Internationale de Développement (IDA).

À savoir, en effet, qu’un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en octobre dernier en vue de la sélection d’un bureau d’études chargé de l’assistance technique pour l’appui institutionnel à l’Aviation Civile de Madagascar (ACM). Cette initiative s’inscrit dans le cadre du financement acquis auprès de l’IDA, dans sa composante 2 (20 millions USD) sur les réformes des secteurs des routes et des transports. Il s’agit particulièrement de soutenir les services de conseil et les biens visant à renforcer les capacités et les activités de renforcement institutionnel du secteur des routes et des transports afin d’assurer la durabilité de la connectivité.

Selon les responsables, pour le transport aérien, le projet vise notamment à appuyer l’Autorité de l’Avia­tion Civile à Madagascar à renforcer son système d’orga­nisation pour faire preuve de résilience et d’acquérir une maîtrise financière face aux chocs émanant d’un contexte sectoriel défavorable, de défis nouveaux et émergents. Le cabinet recruté a pour mission d’établir un plan de développement institutionnel qui permettra à l’ACM d’améliorer ses pres­tations aux moyens de financements adéquats et pérennes, et à consolider son statut d’autorité et sa légitimité.

Les travaux d’appui comportent trois phases. La première concerne la revue du cadre réglementaire, organisationnel et financière de l’ACM qui consiste à réaliser une analyse des

forces et faiblesses, pour aboutir à un diagnostic sur la situation et l’organisation. La seconde phase concerne la formulation d’une proposition de plan de développe­ment institutionnel visant

à consolider les acquis et apporter une solution aux faiblesses identifiées. Enfin, la troisième phase concerne l’appui à la mise en œuvre du plan de développement validé.

Pour rappel, au début de ce mois de décembre, à l’occasion de la célébration annuelle de la Journée de l’Aviation Civile Interna­­tionale, les parties prenantes du secteur dans la Grande Ile ont souligné la nécessité pour le pays de disposer à nouveau d’un secteur de l’aviation civile dynamique, fiable et s’arrimant aux enjeux actuels et à venir liés au développement du transport aérien. Notons que le thème de célébration de l’événement a été « L’innovation au service du développement de l’aviation dans le monde ». Adopté pour la période d’ici à 2023, le thème est présenté comme prometteur et met en lumière les efforts déployés par l’Organisation de l’Aviation Civile Interna­tionale (OACI) pour aider les États à continuer à mettre en œuvre ses normes et pratiques recommandées, au lendemain d’une crise sanitaire mondiale.

Pour une connectivité forte

« Cet évènement, célébré tous les 7 décembre par les 193 membres de l’OACI, dont Madagascar, nous interpelle ainsi sur notre obligation de nous conformer aux textes et normes en vigueur, notamment les accords aériens établis, afin de pouvoir assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité des opérations pour un transport aérien sûr et ordonné », a noté pour sa part le ministère des Transports et de la Météo­rologie de Madagascar. Le Directeur Général des Transports Maritime, Fluvial et Aérien de ce département, Jean Patrick Randrianasolo, a rappelé alors que Madagas­car est signataire de la Convention relative à l’aviation civile internationale le 14 avril 1962, et adhère sans réserve aux orientations et exigence de l’OACI pour une industrie aérienne forte et un transport sûr et ordonnée, en particulier la gestion de la sécurité et de la sûreté.

Ce responsable a également insisté que le transport aérien joue un rôle de premier plan dans la relance économique du pays qui a besoin d’une connectivité forte pour booster les secteurs clés comme le commerce et le tourisme. Et lui d’ajouter que Madagascar doit aussi jouer sa partition pour mieux faire connaître le rôle unique de l’OACI qui soutient la coopération des États et leur prête assistance en vue d’établir un réseau de transport rapide et véritablement mondial, au service de toute l’humanité. Rappel a aussi été fait, à cette occasion, que l’ONU et les nations du monde ont adopté le Programme 2030 et inauguré une nouvelle ère de développement durable mondial en plaçant l’aviation en tant que moteur de la connectivité planétaire, servant plus que jamais les objectifs de la Convention de Chicago, lesquels font des vols internationaux des catalyseurs fondamentaux de la paix et de la prospérité dans le monde.