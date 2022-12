ATTAQUE ARMÉE – Un universitaire abattu

Capturé à Ambondromamy avec des objets dérobés après une double attaque armée, un étudiant a ensuite trouvé la mort dans une fusillade.

Un jeune homme identifié comme étant un universitaire est tombé avant-hier sous les balles de forces de gendarmerie. Le défunt est incriminé dans une double attaque à main armée. Après la fusillade, les gendarmes ont retrouvé sur la dépouille un certificat de résidence appartenant à une jeune femme. Cette dernière ainsi que le jeune homme abattus résideraient tous les deux à Mandritsara et ont quitté le district pour suivre des études supérieures. Alors que la jeune fille ne semble rien à voir avec ces démêlés avec les forces de gendarmerie, le jeune homme s’est retrouvé incriminé dans un double acte de banditisme.

D’après les informations communiquées, deux maisons ont été attaquées dans l’agglomération centrale d’Ambondromamy pendant la veillée de Noël. Saisie de l’affaire, la gendarmerie nationale a lancé des recherches et diligenté une investigation. En remontant les traces des malfaiteurs, les limiers ont réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’au jeune homme.

Renseignements

Lors de l’attaque, des objets, appareils et matériels de grande valeur à l’instar d’une moto ont été subtilisés. Ayant localisé le principal suspect à Manerinerina sur base de renseignements, les gendarmes ont remonté la route nationale numéro 4 pour se rendre sur place. Pris dans les mailles des filets, celui-ci a été embarqué par les gendarmes. Une partie des biens dérobés a été retrouvée dans sa cachette lorsqu’il s’est fait cueillir. Soumis au feu roulant des questions, le suspect aurait révélé l’endroit où se terreraient ses comparses. Le reste de leur butin y serait de surcroît dissimulé. Dans une opération qui devait aboutir à la capture du reste de la bande dans leur refuge, le jeune homme aurait tenté de prendre la fuite en chemin. Malgré les sommations effectuées, le fuyard aurait refusé d’obtempérer, emmenant ainsi les gendarmes à ouvrir le feu. Frappé d’une balle létale, il est tombé pendant sa course.

Aux dernières nouvelles, ses prétendus comparses courent toujours dans la nature et le reste des objets volés est encore introuvable.