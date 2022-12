AFICIA MUSIC AWARDS 2022 – Marghe élue révélation francophone de l’année

La chanteuse italo-malgache Margherita Davico dite Marghe a été nommée « Révélation francophone de l’année 2022 » avant-hier.

En tête du palmarès. Après avoir été sacrée lauréate du concours « The voice France 2021 », Marghe, la jeune artiste de 23 ans a été couronnée « Révélation francophone de l’année 2022 » par ses fans. Elle a reçu 53% de voix face à Tarik, un chanteur français et candidat de la saison 10 de « the voice ».

Le vote a été ouvert à tout public jusqu’au 23 décembre dernier, sur le compte Insta­gram de « Aficia » qui est un site d’actualité musicale. C’est avec les mots malgaches « Misaotra betsaka » ou « merci beaucoup » que la star italo-malgache remercie ses admirateurs sur sa page Facebook. « On l’a fait! Tout ça c’est grâce à vous » ajoute-t-elle.

À noter qu’une centaine d’artistes a été sur la liste des prétendants au titre des 9 catégories de « l’Aficia Music Awards 2022 » mais seul neuf d’entre eux ont été couronnés à l’issue des 6 300 votes enregistrés.

Parmi les 9 catégories figurent l’artiste pop francophone, l’artiste urbain francophone, l’artiste éléctro francophone, la collaboration française la plus surprenante, la découverte internationale de l’année, la meilleure fanbase, le Duo ou Groupe francophone de l’année, le projet coup de cœur d’Aficia ainsi que la révélation francophone de l’année.

Depuis son existence, c’est la première fois que Aficia introduit «Aficia Music Awards» dans le but de récompenser les artistes émergents.

Une année de prospérité

2022 a été florissante pour Marghe. C’est dans cette année qu’elle a sorti son premier single « nouvelle vie » ainsi que son premier album « Alefa » comportant 13 chansons accrocheuses alliant plusieurs rythmes musicaux tels que la « World music », « pop moderne » et « urbaine ». Pour rappel, l’album « Alefa » est autobiographique reflétant les humeurs et l’envie de casser les frontières du jeune talent.