Vie du journal – Le chroniqueur Tom Andriamanoro s’en est allé

En voici une triste nouvelle qui endeuille notre journal en cette fin d’année. L’Express de Madagascar vient de perdre l’une de ses incontournables plumes en la personne de Tom Andriamanoro. Auteur et chroniqueur aguerri, mais aussi des plus respectés au sein du journal, il a longtemps su captiver, surprendre et émouvoir tous les lecteurs de l’Express de Madagascar à travers la chronique « Bemiray ». Du haut de ses 76 ans, Tom Andriamanoro laisse ainsi orphelin le journal, ainsi que sa famille à savoir son épouse Nivo Andriamanoro et sa fille Mélodie Andriamanoro à qui il a inculqué ses valeurs. Par son talent à l’écriture, il a toujours su subjuguer à chaque fois nos lecteurs à travers divers récits qu’il retranscrit avec minutie dans la chronique « Bemiray » du journal. Issu d’une famille qui affiche avec splendeur créativité et passion pour l’art, ainsi que les médias, on lui reconnait aussi des liens de fraternité avec l’incontournable jazzman Samy Andriamanoro, mais surtout l’illustre Eddy Andriamanoro, plus communément connu comme étant la Voix de la Radio Nasionaly Malagasy (RNM) d’antan. Une personnalité émérite du journalisme donc, Tom Andriamanoro nous laisse en héritage son savoir et la richesse de ses mots.