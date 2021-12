Université de Mahajanga – Paiement des indemnités de technicité du PAT

Ouf de soulagement pour les membres du Personnel administratif et technique (PAT) de l’Université de Mahajanga. Après plus de sept mois de longue manifestation et de revendication, ils ont finalement obtenu gain de cause.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et des recherches scientifiques a accepté de payer leur indemnité de technicité. La somme de trois cent vingt mille ariary par personne vient d’être versée dans leur compte, condition de la fin de la grève.

« Nous retirons les banderoles comme nous l’avions promis dès que la promesse est honorée », a déclaré le porte parole du syndicat du PAT, vendredi dernier.

Le paiement de l’indemnité s’était déroulé vendredi matin au siège de la présidence de l’Université de Mahajanga. Tandis que les banderoles exposées pendant plusieurs mois ont finalement été retirées.

Tout est bien qui finit bien pour les membres du PAT à Mahajanga.

Rappelons que le ministère a déjà signé les documents nécessaires pour l’octroi de l’indemnité il y a quelques mois. Mais le paiement n’a eu lieu que vendredi.