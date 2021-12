Télécommunications – L’appétit africain d’Axian

S’attaquer au marché africain. Le Groupe Axian n’a jamais caché ses ambitions sur ce terrain-là. L’extrait d’un article de l’hebdomadaire Jeune Afrique confirme cette incursion de plus en plus marquée. « Le président Kaïs Saïed a donné son accord pour la vente par Tunisie Télécom de sa filiale mauritanienne, Mattel. Mais Tunis doit encore accepter la proposition du groupe du Francomalgache Hassanein Hiridjee, sorti en pole position de l’appel d’offres. Selon nos informations, le groupe malgache Axian, dirigé par Hassanein Hiridjee, a fait l’offre la plus élevée parmi les acquéreurs potentiels de l’opérateur télécom mauritanien Mattel, filiale de Tunisie Télécom. Sa proposition serait d’environ 100 millions d’euros. Il devance ainsi l’opérateur marocain Inwi, détenu par le holding royal Al Mada. Jugée trop basse, l’offre de Sonatel, filiale du groupe Orange, a rapidement été rejetée ».