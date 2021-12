Paubert Mahatante – « Je ne démissionnerai pas »

Le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante Tsimanaoraty, a déclaré à Toliara hier qu’il n’envisage pas de démissionner du gouvernement.

Directe. La question a été posée par un journaliste à la fin d’une séance de questions-réponses sur la politique du secteur Pêche avec des opérateurs économiques de Toliara et Paubert Mahatante Tsimanaoraty, ministre de la Pêche et de l’économie bleue à la Chambre de commerce et d’industrie de Toliara. « On a entendu par la presse que vous allez démissionner du gouvernement. Qu’en est-il réellement ? » a posé John Randrianalisoa, journaliste de la TVM Toliara. Avec un petit sourire aux coins des lèvres, le ministre a répondu. « Je ne compte pas démissionner du tout, contrairement à ce qu’on véhicule dans certaine presse à Antananarivo. Je pense avoir de la responsabilité et des missions à accomplir dans le gouvernement » a rétorqué Paubert Mahatante Tsimanaoraty Face aux « pressions » qu’il a certainement vécues avec la publication et ensuite l’annulation de la liste des exportateurs de crabes et leur quota respectif, des membres de la presse ont déduit qu’il allait démissionner, vu sa politique de transparence et sa politique d’assainissement du secteur.

Recalées

«Il y eut plutôt des négociations et de plus amples explications par rapport à cette liste ainsi que les quotas à accorder, mais non une quelconque démission. Je prône l’ouverture de l’exportation de cette espèce à des sociétés malgaches » continue-t-il tout en soulignant qu’il remercie le président de la République et le premier ministre pour la tenue de ces négociations.

Une autre liste est sortie le 24 décembre dernier par décision ministérielle. Dix sept sociétés sont autorisées à exporter des crabes congelés pour toutes destinations. Six sociétés sont exclusivement autorisées à exporter des crabes vivants mais avec des restrictions. Il s’agit de «Grand commercial du Tropical West »,«Halida Sarl », « Matata Sarl », «Sogediproma », « Vanona » et « Yang Huagen ». Elles sont autorisées à exporter 800 t au total vers tout pays sauf vers la république populaire de Chine et Hong Kong. En revanche, les sociétés dites de droit malgache « Dragon de la mer », « Drakk », « Maprosud », « Ocean export » et « Santi Import-export » sont autorisées à exporter des crabes vivants uniquement vers la république populaire de Chine et Hong Kong. Le quota total pour ces cinq derniers établissements est de 2000t. Vingt-huit sociétés au final (si trente-deux au début) sont ainsi autorisées à exporter des crabes de l’espèce Sylla serrata. Les quatre autres n’auraient pas rempli les critères exigés pour l’activité d’exportation de crabes vivants et congelés. La décision souligne également que le prix minimum d’achat au niveau des pêcheurs de crabes est fixé à 5000 ariary par kilo et de 10 000 ariary au niveau des collecteurs. 1950t de crabes congelés et 2800 t de crabes vivants au total sont accordées à sortir du territoire malgache.