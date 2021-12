Littérature – Sambatra Razorson, une enfant prodige aux multiples talents

Voici le portrait d’une jeune petite fille forte d’une passion quasi-innée pour la lecture et la littérature, Sambatra Razorson du haut de ses 11 ans est déjà une auteure prometteuse.

PRÉCOCE et s’affirmant déjà à son âge comme une véritable surdouée. L’histoire de la petite Sambatra Razorson illustre parfaitement bien les bienfaits d’une éducation qui laisse libre court à l’imaginaire, la curiosité, la passion mais aussi à la créativité de nos petits dès leur plus jeune âge. Du haut de ses onze ans, elle est une jeune malgache résidente dans l’Hexagone qui se destine sans doute déjà à une carrière prometteuse dans la littérature. Telle une véritable prodige, la petite Sambatra Razorson se découvre ainsi à nous en tant que lauréate du « Prix Littéraire du Jeune Auteur » lors de la 5ème Salon du Livre au Buzet-sur-Baïse en France.

Un prix exceptionnel, qui se présente d’ailleurs comme une petite consécration pour elle et sa famille, mais qui fait également la fierté de la diaspora et amateurs de littérature jeunesse dans la Grande île. Prodigieuse donc, Sambatra Razorson compte déjà quatre ouvrages à son actif, des livres en quatre tomes qui racontent l’histoire de Mélusine, un personnage fictif qu’elle a imaginé et dont les aventures lui ont ainsi valu ce fameux prix de littérature. « Mélusine en Chine », « Mélusine et le saphir bleu », « Mélusine à la ferme » et « Mélusine à la piscine » conquièrent ainsi par la fantaisie et la féerie qui s’en émanent, le tout retranscrit depuis l’imagination de Sambatra Razorson.

Animée par l’écriture

Dès son plus jeune âge, alors qu’elle était même encore à la crèche, se distinguait déjà chez Sambatra Razorson son amour pour la lecture et l’écriture en général. Là où les petits de son âge se laissaient amadouer par divers jouets, la petite fille se plaisait toujours à garder un livre à la main, tout en l’admirant comme le racontent ses enseignants de l’époque.

Les livres et leurs vertus, elle ne tarda pas à s’en imprégner, tout comme les valeurs de la lecture. De même, elle s’épanouit très rapidement aussi en grandissant, car outre l’écriture qu’elle maîtrisa très vite, la petite fille se découvrit aussi un talent particulier pour l’illustration, que ce soit dans sa forme traditionnelle ou numérique. De là s’ouvre ainsi à nous son univers, ainsi que celle de Mélusine qui parcourt divers tableaux à travers ses mots pour sauver des fées de tous horizons.

À première vue, les aventures de Mélusine peuvent rappeler aux lecteurs aguerris les aventures de la petite Martine, personnage principal d’une série de livres pour enfants écrits à l’origine en français par les Belges Marcel Marlier et Gilbert Delahaye, publiés par Casterman. Cependant, là où les aventures de cette dernière sont plus ancrées dans notre quotidien, celles de Mélusine par Sambatra Razorson transcende par leurs authenticités. Le fait est qu’ elle a commencé à les rédiger, alors qu’elle avait à peine 7 ans.

Les aventures de Mélusine sont disponibles à l’achat sur les sites de la FNAC ou Amazon et les fonds récoltés par les ventes de ces livres seront reversés à des œuvres caritatives au pays pour aider des jeunes en difficultés, via l’association Zoto.