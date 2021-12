Gouvernement – Les ministres sous les feux des projecteurs

Les membres du gouvernement sont les chevilles ouvrières de la concrétisation de la politique étatique. Par la force des choses, certains plus que d’autres sont sous les spotlight.

Nous n’avons pas droit à l’échec”. Avec ces mots, Andry Rajoelina, président de la République, a donné le ton des enjeux qui attendent l’Exécutif, lors de la présentation des nouveaux ministres, au palais d’État d’Iavoloha, le 15 août.

Le remaniement du gouvernement est un des événements politiques majeurs de cette année 2021. Un acte dans l’option de donner un nouveau souffle et même un coup de fouet aux actions de développement, mais aussi, redresser la situation socio-économique dans le contexte de la crise sanitaire et augmenter la cadence de la concrétisation des Velirano du Chef de l’État. D’entrée, le président de la République a imposé «une obligation de résultat immédiat», aux nouveaux ministres.

Qualifiant la nouvelle équipe de Christian Ntsay, Premier ministre, de «gouvernement d’action», le locataire d’Iavoloha a souligné qu’ainsi, «j’attends de vous des actions menant à des résultats concrets, palpables et quantifiables au niveau de chaque district. Un gouvernement qui travaille pour tous les malgaches, sans exception». Le Président a ajouté, «la population attend beaucoup de vous, selon vos attributions respectives et cela, dès aujourd’hui”. Le Chef de l’Etat a, également, imposé aux membres du gouvernement d’être des hommes de terrain, afin de démontrer leur proximité avec la population.

Par la force des choses, certains ministres sont plus exposés que d’autres, selon la vocation de leur département. C’est le cas, notamment, de Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation. Il a la lourde tâche de lutter contre l’inflation qui est une des conséquences économiques de la crise sanitaire mondiale. À la tête d’un département à la fois stratégique et sensible, il a, aussi, pour mission de concrétiser l’engagement présidentiel qu’est l’industrialisation du pays.

L’engagement du Chef de l’État d’industrialiser le pays est dans l’optique de produire localement tout ce dont la population a besoin au quotidien. Dans ce contexte de crise, il s’agit aussi, de lutter contre l’inflation causée par les caprices du marché international. Aussi, un des principaux challenges que doit relever le ministre Razafindravahy est de concrétiser la mise en place des pépinières industrielles et d’une industrie par district le plus rapidement possible. Le fait de défendre les intérêts des agriculteurs est, par ailleurs, une innovation idéologique apportée par le ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation.

Visée politique

Autre secteur où les ministres sont exposés est celui de la défense et de la sécurité. Les trois représentants des Forces de défense et de sécurité (FDS), au sein du gouvernement sont systématiquement interpellés par les parlementaires, mais aussi, par les citoyens. Rétablir le niveau de la sécurité à un seuil tolérable et favorable au développement est inscrit en première ligne des treize Velirano du Président. Déjà que la lutte contre l’insécurité est un défi quotidien, les ministres chargés de la sécurité doivent, aussi, s’employer à redorer l’image des FDS et maintenir la discipline dans les rangs, pour éviter les dérives.

Les généraux à la tête du ministère de la Défense nationale, celui de la Sécurité publique et du secrétariat d’Etat à la gendarmerie nationale ont, toutefois, l’avantage de jouir d’une certaine sympathie populaire. Le fait qu’ils martèlent l’exemplarité et l’intransigeance face aux exactions en est une explication. La performance du général Serge Gellé pour survivre à un crash d’hélicoptère, dernièrement, a renforcé ce capital sympathie. Toutefois, comme l’a souligné le locataire d’Iavoloha, seuls les résultats comptent.

Redorer l’image de l’entité sous sa tutelle est, également, une des missions quotidiennes de Herilaza Imbiky, ministre de la Justice, qui s’emploie à démystifier le système judiciaire. À la tête d’un département incontournable dans la conjoncture actuelle, le professeur Zely Randriamanantany, ministre de la Santé publique, a pour tâche immédiate d’éviter que le pays ne plonge dans une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Ceci tout en s’assurant de concrétiser le Velirano du Président d’améliorer le système de santé dans tous les districts du pays.

Il y a la construction d’infrastructures, mais aussi, l’amélioration de la prise en charge des malades. La double mission de construire à tour de bras des infrastructures, tout en améliorant le système éducatif est, aussi, la mission qui incombe à Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Education nationale. L’accès pour tous à une éducation de qualité est, en effet, un des axes majeurs des engagements présidentiels. Un défi qui concerne, aussi, Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’enseignement supérieur, d’autant plus, gérer un domaine relativement crisogène. Concernant les secteurs crisogènes, justement, ceux de l’eau et de l’électricité sont les principales sources de grognes populaires actuellement. Ce qui fait que les deux ministres concernés sont régulièrement vilipendés par l’opinion publique. L’énergie et l’eau pour tous est, pourtant, le second point des treize Velirano du Chef de l’État.

Outre redonner du peps à la concrétisation des Velirano et de la politique de développement étatique, le remaniement gouvernemental, en août, a aussi une visée politique. L’équipe actuelle de Christian Ntsay, sauf revirement, est celle qui devra être la rampe de lancement pour une reconquête d’un second mandat par Andry Rajoelina. Il faudra être performant, pourtant. Comme l’a souligné le Président, le 15 août, «il ne nous reste plus que deux ans et demi [deux ans actuellement] pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés».