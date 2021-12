Finances – Des complications avec des bailleurs de fonds

Si les relations entre Madagascar et les partenaires techniques et financiers sont souvent qualifiées d’être au beau fixe, des convulsions on été ressenties au cours de cette année qui vit ses derniers jours.

Un léger retard par rapport au timing préétabli qui suscite des interrogations. Le 26 octobre, la déclaration faite par Frédéric Lambert, chef de mission de revue du 22 septembre au 25 octobre de la Facilité élargie de crédit, FEC, a souligné que « l’équipe du FMI et les autorités Malagasy sont parvenues à un accord au niveau des services sur la première revue du programme économique de Madagascar au titre de la Facilité Elargie de Crédit. L’accord sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, qui devrait examiner la revue en décembre. L’achèvement de la revue permettrait le décaissement de 48,88 millions de DTS (environ 69 millions de dollars américains) à Madagascar pour couvrir les besoins de financement extérieur et budgétaire ».

Le mois de décembre tire à sa fin mais aucune bonne nouvelle n’est venue de Washington. Beaucoup ont pensé que ce délai, d’octobre à décembre, a été laissé par les instances dirigeantes du FMI aux autorités malgaches d’apporter leur volonté de respecter leurs engagements à travers la loi de finances 2022. Ce qui fut fait. La plupart des recommandations du FMI lors de l’Accord de principes pour l’octroi de la FEC d’un montant total de 312 millions de dollars au mois de février, ont été prises en compte. D’autant qu’un décaissement de 69,4 millions de dollars est aussitôt intervenu le 29 mars.

Ainsi, en conformité avec les souhaits du FMI, la loi de finances 2022 a augmenté les dépenses budgétaires alloués aux secteurs sociaux (éducation nationale, eau-hygiène assainissement, population et promotion de la femme, et santé publique). Qui ont obtenu 33% de l’ensemble. Même la plateforme de la société civile, si critique et pointilleuse sur ce point sensible, n’a pas caché son satisfecit sur cette avancée notable.

Le FMI a aussi suggéré la mobilisation des recettes publiques. Une autre formulation de la nécessité d’augmenter de façon significative, le taux de pression fiscale. L’une des performances la plus faible qui soit. Il passe de 10,8 à 12,1% du Produit intérieur brut, PIB. Une nette progression, certes, mais encore loin de la moyenne africaine. Qui va au-delà des 20% du PIB.

Pour obtenir cette bonification, il a fallu imposer des mesures contraignantes. Pour ne citer que la suppression de certains avantages fiscaux au bénéfice des zones et entreprises franches. Chemin faisant, l’État espère engranger 22,5 milliards d’ariary en plus. Mais ce gain, par ricochet, peut toucher l’avenir de 150 000 emplois et écorner l’ image d’attractivité du pays auprès des investisseurs potentiels, toujours séduits par ces petites attentions aux grands effets. Les Zones économiques spéciales, ZES, prévues être installées à Taolagnaro, Moramanga et Vohémar, risquent aussi d’en pâtir. Alors que le Rwanda et l’Éthiopie, deux concurrents émergents, commencent à tisser un autre maillage de leur économie à travers l’industrie du textile. Un domaine où le made in Madagascar a une bonne position à défendre et à consolider sur le marché international.

Ancrages macroéconomiques

Ici, l’outsourcing a attiré les plus grandes enseignes de l’externalisation. Par une main d’œuvre (intellectuelle) qualifiée et perfectible. Aux salaires abordables. Le call center pour simplifier. Et elles prévoient de recruter à tour de bras. Dans les 30 000 personnes, des jeunes de préférence, sur le court terme. Vont-elles se rétracter ? Et le télétravail, pour couper la chaîne de la propagation du coronavirus, a validé l’utilité de ce type de procédé technologique. D’autres dispositions fiscales abondent dans le sens de cette volonté de renflouer la caisse de l’État. Comme la modification de la fourchette imposable de l’IRSA. Ou la révision à la hausse des droits d’accise sur les boissons alcoolisées et le tabac. Sur ce point, personne ne va descendre dans la rue pour contester ces majorations. Tant ces produits toxiques nuisent à la vie de la société.

Ces « nouveautés fiscales» sont accompagnées par des réformes structurelles à tous les étages de la Direction général des impôts, DGI. Où il est désormais question de digitalisation. Déclarations et paiements à distances s’offrent aux contribuables pour les encourager à s’exécuter. Sans perdre du temps dans les déplacements à travers la ville.

D’autres ancrages macroéconomiques intéressent au plus haut point le FMI. « Les autorités maintiendront également les prix des carburants à un niveau conforme avec les coûts du marché, afin d’éviter l’accumulation de nouveaux passifs envers les distributeurs de carburant ». Aucune décision pour changer ces prix « fossilisés » du carburant affichés depuis le 20 juin 2019, n’a été prise. Andry Ramaroson, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures a affirmé que « cette éventualité n’est pas d’actualité ». Il est vrai que l’ambiance inflationniste qui prévaut ne s’y prête guère. Et il se peut que ce statuquo d’une durée indéterminée dérange et indispose le FMI. Ce long moment d’inertie rame à contre-courant des dogmes et principes de l’économie du marché. Celui du pétrole, versatile et volatile par excellence, ne peut pas en déroger pour être l’exception de ces règles immuables.

Sur le front de la bonne gouvernance, une brèche apparaît. Des diplomates, à voix basse, lors de la présentation publique du Rapport 2021 de la Cour des comptes, à la Cour suprême, le 10 décembre, ont susurré « il s’agit d’un excellent travail de la part de la Cour des comptes. Mais il manquait l’essentiel. L’audit sur le Fonds-Covid ». Le FMI, qui a débloqué 333 millions de dollars au titre de la Facilité de crédit rapide, FCR, sans contrepartie, ni conditionnalité, se « dit impatient » de voir la publication de ce diagnostic sur le Fonds-Covid. Dont le montant est estimé à 900 millions de dollars. Des opposants et des activistes de la société civile insistent aussi là-dessus. Au nom de la transparence dans l’utilisation des finances publiques. Le dossier serait au ministère de la Justice.

À propos de la Jirama, la subvention accordée par l’État a été plafonnée à 382 milliards d’ariary, en accord avec le FMI. Mais les engagements de dépenses non éligibles, dévoilés par la Banque mondiale, a mis en lumière la mauvaise gouvernance qui règne en maître dans cette société. Le FMI a aussi remis sur le tapis ou sur le tarmac le cas délicat d’Air Madagascar. Déjà perdue de vue dans sa missive de février. « L’injection d’argent public dans Air Madagascar sera strictement limitée jusqu’à ce qu’un plan d’affaires viable soit finalisé et approuvé ». L’option Madagascar Airlines et ses locations pour quatre mois des B787-200, le luxueux Dreamliner à 5580 euros l’heure de vol, pour assurer la ligne Antananarivo-Paris-Antananarivo, répond-elle à cette configuration de l’austérité ?

Enfin, pour le reste, le taux de croissance pour 2022 serait de 4,5% du PIB, après un recul de 6,1% en 2020 et un bond de 3 ,5 cette année. Le taux d’inflation en glissement annuel autour des 7%. Avant de descendre en dessous des 6%. Une dernière précision à ne pas oublier. « Les communiqués de presse de fin de mission comprennent des déclarations des équipes des services du FMI qui transmettent les conclusions préliminaires après une visite dans un pays. Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement celles du Conseil d’administration du FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services prépareront un rapport qui, sous réserve de l’approbation de la direction, sera présenté au Conseil d’administration du FMI pour discussion et décision ». Voilà qui explique, tout ou en partie, cette attente latente.