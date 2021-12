Disparition – Fabienne Raharivelo rejoint les étoiles

La triste série noire des disparitions tragiques d’illustres personnalités de la scène culturelle et artistique n’en finit donc pas de nous atterrer en cette fin d’année. C’est en effet dans la stupeur la plus totale que l’on a appris hier que Fabienne Raharivelo, responsable au sein de l’Office régional du tourisme de la région Analamanga (Ortana) nous a quitté.

Une nouvelle qui bien au-delà de son milieu professionnel focalisé surtout sur le tourisme, a par-dessus tout attristé toute la communauté culturelle et artistique. Le fait est que Fabienne Raharivelo, outre le fait d’être une professionnelle en communication, s’est toujours affirmée comme étant une actrice culturelle assidue et dévouée, toujours encline à soutenir divers projets culturels émergents dans la ville des Mille.

De même, elle a également été l’une des plus fidèles collaboratrices des média, en ayant toujours fait preuve d’ouverture et de générosité quant à la promotion, ainsi que la valorisation de plusieurs événements dans la capitale. Des scènes ouvertes du festival international Madajazzcar au jardin d’Antaninarenina, en passant par les scènes de Hira Gasy ou les diverses expositions et manifestations artistiques qui sublimaient ce lieu mythique du centre ville, Fabienne Raharivelo en était très souvent à l’initiative également. Une grande perte pour toute la communauté culturelle donc, Fabienne Raharivelo, encore dans la fleur de l’âge avait encore énormément à nous apporter, mais le destin en a décidé autrement. Victime d’un tragique accident de voiture, elle s’en est allée rejoindre les étoiles aux côtés de sa fille et de ses beaux parents. Tous se rappelleront de sa bienveillance, de son altruisme, mais surtout de cette joie particulière qu’on a échangé avec elle.