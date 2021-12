Calendrier – Fermeture de la pêche aux langoustes

Essai à transformer. Cette fois-ci le ministère de la Pêche et de l’économie bleue entend se faire respecter dans ses prérogatives. Son initiative de publier les quotas des exportations des crabes, saluée par la société civile, s’est heurtée à un véto tombé de nulle part. Il communique alors « que la pêche, la mise en vente, la vente, l’achat, le transport et le colportage des langoustes sous toutes ses formes sont prohibés à partir du 1er janvier 2022 à 00h jusqu’au 31 mars à 23h59 pour les régions d’Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany».

Le préavis rajoute « chaque société de pêche, les collecteurs, les poissonniers, ainsi que tous les revendeurs de langoustes sont tenus de déclarer au plus tard, le 9 février 2022, auprès du service régional de la Pêche et de l’économie bleue le plus proche, les stocks de langouste en leur possession à la date du 31 décembre 2021 ». Il est attendu que tous les concernés se conforment à ces dispositions légales pour ne pas surexploiter une ressource naturelle à l’équilibre fragile, faisant vivre de nombreuses personnes.