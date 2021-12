Brickaville – Il perd sa famille dans un accident

Un homme a perdu ses parents, sa femme et son enfant de 7 ans dans une sortie de route survenue lundi, non loin de Brickaville. Son fils et lui ont survécu.

Un drame qui fend le cœur. Quatre pertes en vie humaine ont été déplorées dans une terrible sortie de route constatée, lundi vers 16 heures, sur la route nationale (RN2), à onze kilomètres de Brickaville.

Les victimes étaient une famille. Elles sont respectivement le grand-père de 80 ans, sa femme de 76 ans, leur belle-fille de 35 ans et leur petite-fille de 7 ans. Le père de l’enfant qui était au vol an t, e t son fil s son t sortis presque indemnes, d’après les informations glanées.

La famille comptait rejoindre Foulpointe pour passer des vacances. Depuis Antananarivo, elle roulait en convoi avec deux autres voitures qui l’auraient ensuite laissée loin en arrière. Elle a déjeuné vers 14 heures avant de continuer la route. Le trajet a malheureusement viré au pire.

Retrouvés

Le chauffeur aurait expliqué à la gendarmerie qu’il était distrait à cause de la somnolence. Pourtant, il ne serait pas allé trop vite. Lors d’une embardée, leur voiture s’est déportée vers la gauche et a fait un vol plané pour terminer sa course dans un lac plus ou moins profond.

Le conducteur a réussi à s’extraire du véhicule. Il s’est efforcé de se débattre, même s’il ne sait pas nager. Des villageois l’ont remarqué et se sont dépêchés pour le secourir. Sa sœur a pu également être ramenée sur la berge et transférée à l’hôpital du chef-lieu du dis­trict. Les recherches ont été poursuivies jusqu’au soir.

Un camion a été utilisé pour tirer le véhicule de l’eau. Des notables ont réalisé des rites autour du lac pour que l’eau rende les autres victimes, ont rapporté des sources civiles. Les derniers passagers bloqués à l’intérieur ont été retrouvés hier vers 6 heures du matin.

Des éléments de la brigade de police de la route (BPR) locale sont venus faire le constat. Outre les pertes en vie humaine, la voiture a également subi des dommages.

Aucune garde-à-vue n’est signalée. Le chauffeur a pu rejoindre ses proches pour les obsèques. Une enquête sera ultérieurement ouverte, d’après les explications reçues.