Andohanimandroseza – Un incendie se déclare dans un garage

Un garage récent situé à Andohanimandroseza a été la proie des flammes, hier. Une voiture et environ deux cents pneus ont été touchés par le feu.

Gros incendie. Un panache de fumée noire et suffocante visible depuis les environs d’Andohanimandroseza a mis en émoi les habitants et les passants, hier peu avant 11 heures. Un garage du quartier qui a ouvert ses portes depuis récemment a pris feu.

Le constat d’usage et l’enquête réalisée sur place par les policiers attribuent l’origine du sinistre à un court-circuit. Le bilan s’est limité aux dégâts matériels. Une voiture dans la cour et garée sous le même toit que les centaines de pneus à vendre a été touchée. Environ deux cents pneus ont été réduits en cendres et divers outils de réparation mécanique noircis par les flammes, selon les témoignages recueillis sur les lieux. Aucun blessé ni mort n’est signalé.

Les employés et clients du garage ont d’abord en­- tendu des crépitements. Puis, ils ont remarqué le feu et la fumée épaisse qui se dégageaient. Ils se sont servis des extincteurs disponibles dans le site pour essayer d’étouffer le brasier, mais sans grand succès. Il a fallu alerter immédiatement les sapeurs-pompiers.

Épargnées

« J’y suis passé quand l’incendie a commencé. J’ai croisé les secours à Ankazotokana Ambanidia », relate un automo­biliste qui rentrait d’Ambohipo à cette heure-là.

Un riverain, parmi les témoins oculaires, a asséné que les soldats du feu ont débarqué avec leurs fourgons d’incendie quinze mi­nutes après la série d’alertes. Un groupe d’hommes a réussi à déplacer une voiture qui se trouvait à côté de celle dévorée par le feu avant leur arrivée. Autrement, les dégâts se seraient alourdis.

Les sapeurs-pompiers ont mis quelques minutes pour maîtriser le brasier. Les habitations voisines ont été épargnées, même si certains locataires ont déjà pris une précaution d’évacuer leurs biens. Vers midi, l’équipe de l’Organisation des secours de Tsaralalàna a pu effectuer le déblayage.

Les policiers du commissariat du deuxième arrondissement ont sécurisé le périmètre. Toutefois, certains profiteurs sont parvenus à emporter des pneus dans le garage, a-t-on expliqué.