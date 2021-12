Ambatolampy – Elle cache ses fils voleurs de bœufs

Tôt dimanche, une femme âgée a été arrêtée pour recel de malfaiteurs et complicité, à Analampiringa, dans la commune de Sabotsy Namatoana, du district d’Ambato­lampy. Elle est de connivence avec ses propre fils voleurs de zébus, dont trois ont été capturés.

Un renseignement est parvenu à la gendarmerie, selon lequel la dame et sa famille seraient les auteurs d’une série de vols de bestiaux cons­tatée à Arivonimamo et à Ambatolampy, deux localités limitrophes. Mis au fait de la situation, quatre gendarmes de Behenjy et trois de Miantso­-arivo ont rejoint le village des principaux suspects. Interrogée, la mère de famille leur a ex­pliqué que ses fils sont allés voir un médecin à cause de leur maladie. Les gendarmes ont tout de même fouillé leur maison où ils ont trouvé trois d’entre eux. Le dernier s’est échappé. Celui-ci avait déjà été incarcéré en février de cette année pour vol de bétail, coups et blessures volontaires. Il a recommencé dès sa sortie de prison. Une odeur nauséabonde a conduit les gendarmes à la découverte d’une tête, de huit cornes, de huit cuirs, de huit pattes et quelques mâchoires de zébus chez la famille soupçonnée. Une enquête est en cours.