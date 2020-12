Lutte contre le Kere – L’Armée prend les choses en main

« Plus personne ne devrait mourir à cause du Kere ». Ces propos sont ceux du ministre de la Défense nationale, le Général Richard Rakotoni­rina, lors de sa visite dans les districts touchés par le Kere, la veille de la fête de la Nativité. Dans le Sud, à Tsihombe, Amboasary Atsimo entre autres, des éléments de forces de l’ordre, des agents envoyés par le ministère de la Santé publique et des associations des sœurs poursuivent leur mission pour soutenir les victimes du Kere.

Le constat est que le processus requiert la contribution de tous. L’éradication du Kere nécessite une solution durable, la mise en place d’une vision à long terme. C’est ainsi que les autorités compétentes maintiennent les efforts dans des actions concrètes engagées dans les districts qualifiés de sensibles au Kere dans le Sud. La visite du ministre de la Défense nationale, le Général Richard Rakotonirina à Tsihombe et Amboasary Atsimo a permis de faire une mise au point de la stratégie mise en œuvre par le Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le kere (CCOK).

Le CCOK travaille actuellement sur le recensement des habitants afin d’établir une base de données à jour. La répartition des vivres et de l’eau potable est également confiée au Centre. En outre, le contrôle sanitaire et la prise en charge des habitants, femmes et enfants se poursuivent. Les tâches qui attendent les éléments des forces de l’ordre et le personnel de santé sur place sont énormes.