Intempéries – Un cyclone salvateur pour certains districts

Une vigilance forte pluie est en vigueur pour la partie Ouest. Ces précipitations sont bénéfiques pour les paysans.

Pour une fois, le passage d’un cyclone sur le sol malgache a été plus « bénéfique » que dévastateur. Beaucoup se sont réjouis des précipitations que Chalane a apportées. « Les paysans à Maintirano sont contents que la pluie soit tombée. Le temps était sec, depuis un certain temps. Ces paysans vont pouvoir améliorer leur récolte », indique le préfet de Maintirano, Rivo Randriampanala, hier.

Des précipitations s’abattaient dans ce district de la région Melaky, depuis dimanche, suite au passage du cyclone Chalane dans la partie Ouest. La direction générale de la Météorologie a établi un bulletin annonçant une vigilance forte pluie pour Antsalova, Besalampy, Belo sur Tsiribihina, e t Maintirano, le 28 décembre. Des sources au niveau des autres districts des régions Melaky et Menabe, concernés par cette vigilance, soulignent, toutefois, que leur zone n’a pas bénéficié de pluies. Pour le cas de Mainti­rano, les précipitations n’ont pas fait de dégâts, jusqu’à hier. « L’eau de rivière monte, mais il n’y a rien à craindre pour le moment », souligne la gendarmerie.

À sec À l’Est, les fortes précipitations ont inondé la ville de Toamasina. Plusieurs quartiers se sont trouvés sous l’eau dans la journée du dimanche et de lundi. « Le non-curage des canaux et la construction sur les canaux expliquent la montée des eaux dans cette ville portuaire, à chaque précipitation », indique Jacob, point focal du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) à Toama­sina.

Les paysans sur les Hautes Terres, quant à eux, regrettent qu’il n’y ait pas eu assez de précipitations. « Ces fines pluies n’ont pas suffi à imbiber d’eau nos champs de rizière. Dans mon village, certains paysans ont décidé de ne pas repiquer le riz, cette année. Moi, je vais me lancer, même si je ne récoltais que de la paille », indique Elisabeth, paysanne à Ambohimarina, commune de Fieferana.

Des paysans à Alaotra Mangoro ont également souhaité que la pluie ait apporté une quantité assez importante d’eau. Malheureuse­ment, ces prochains jours seront encore secs à Antana­narivo et sur une bonne partie du centre. Les précipitations ne seront pas au rendez-vous. « Le passage de ce cyclone a été la seule occasion pour avoir des précipitations, en cette dernière semaine du mois de décembre », souligne un prévisionniste.

Une salle de classe détruite à Manakara

Une salle de classe de l’école primaire publique (EPP) d’Ambodiara, dans la circonscription scolaire (Cisco) de Manakara, s’est effondrée, dimanche. L’incident s’est produit, suite aux intempéries qui sévissent dans le Sud-est. Vingt tables-bancs et deux tableaux noirs ont été détruits lors de l’effondrement de cette salle de classe. Aucun blessé n’est recensé.