Intempérie – La Jirama à terre après Chalane

La dépression tropicale Chalane a provoqué des dégâts sur la partie Est de l’île, les réseaux électriques de la Jirama n’ont pas été épargnés. Les dommages matériels dépendent de l’intensité du cyclone et de son potentiel de pluie. Les pertes ou perturbations d’activités résultent de destructions ou de dommages. Outre les habitations, l’économie est également touchée par la destruction des infrastructures sans parler de la détérioration des outils de production industrielle, l’impact sur les réseaux d’eau, de téléphone et d’électricité.

Selon le dernier rapport établi par les directions interrégionales de la Jirama, « Huit centres d’exploitation endommagés dont six ont pu être remis en état dans les délais. À savoir Toamasina, Soanierana Ivongo, Foulpointe, Sainte-Marie, Vatomandry et Moramanga ». Pour le cas d’Ambodiatafana, une demi -dou z aine de poteaux moyenne tension son t à terre tandis qu’à Ambatondrazaka le remplacement d’un poteau moyenne tension à terre est en cours présentement. Pour le cas du chef-lieu de la région Atsina­nana, l’isolement du poste de l’hôpital « Manara-penitra » a été nécessaire du fait de l’inondation . En tout, un poste transformateur a été inondé, une quinzaine de poteaux de douze mètres et près d’une trentaine de poteaux de neuf mètres ont été coupés et tombés à terre pour ces régions.