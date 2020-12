Formation professionnelle – Des milliers de jeunes prêts à travailler

C’est une opportunité d’insertion professionnelle pour les jeunes sans emploi. Le ministère de l’Enseigne­ment technique et de la formation professionnelle promeut les formations adéquates aux métiers existants et essentiels au développement. « Nous effectuons des formations sur commande. Les jeunes sont formés selon les besoins de chaque région, par exemple, des pisciculteurs, des apiculteurs, des constructeurs de routes pavées, des commis de cuisine, des réparateurs de Kubota, etc. », lance le ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Ernest Tsikel’Iankinana, jeudi.

Former les jeunes et les aider à trouver un emploi sont des priorités du chef d’État, Andry Rajoelina. C’est dans cette optique de l’employabilité que l’État a lancé comme défi de former un million de jeunes aux métiers existants et aux métiers essentiels au développement du pays, d’ici 2023, soit trois cent mille par an. En quatre mois, le ministère de tutelle a formé cent sept mille jeunes. Les formations se répartissent en quatre-vingt-trois métiers. Des chiffres qui pourront augmenter d’ici la fin de l’année, où près de deux cent mille jeunes sont prévus recevoir un certificat de fin de formation, selon l’estimation du ministère. Des centres de formation communautaires ont été mis en place pour doter les jeunes de ces valises didactiques.

Centre de référence

L’État veut faire encore mieux. Des centres de formation professionnelle de référence seront implantés dans trente-sept zones d’émergence, jusqu’en 2023. Cinq seront inaugurés, incessamment, dont ceux à Betafo, à Tsihombe, à Vato­mandry, à Ihosy, à Bealanana. Les travaux de construction de celui à Brickaville sont en cours. Ces centres vont préparer les jeunes à travailler dans les zones d’émergence. La construction de lycées techniques de référence est aussi en vue. L’objectif de la création de ces lycées est qu’au moins 60% des élèves qui suivent des formations dans les lycées techniques soient admis dans les universités. Actuellement, seuls 10% des bacheliers de l’enseignement technique suivent des études supérieures.

Il y a encore du chemin à faire pour l’effectivité de l’employabilité. Pour le moment, seuls 37% des jeunes formés ont pu intégrer le monde du travail. La majeure partie a créé leurs propres petites entreprises. « Plusieurs secteurs sont en crise, avec le contexte actuel. Ce qui explique le fait que certains des jeunes qui ont suivi ces formations n’ont pas d’emploi, en ce moment. Mais ce sont vraiment des formations nécessaires à l’insertion professionnelle qui ont été dispensées », assure Ernest Tsikel’Iankinana.

Des arriérés de salaire payés

Le paiement des arriérés de près de 24 mois des enseignants de l’enseignement technique serait réglé. Le ministre Ernest Tsikel’Iankinana affirme que ces enseignants, des vacataires et des employés de courte durée (ECD) ont perçu leurs salaires. Il souligne que les mille huit cents vacataires et ECD pourraient être intégrés en tant qu’agents de l’État, d’ici trois ans. Son ministère dispose de cinq- cents postes budgétaires, cette année. D’autres sont à prévoir. Le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle insisterait sur la transparence du recrutement.