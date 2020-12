Befandriana-Avaratra – Il poignarde et tire sur sa femme

Atroce. Un homme a planté un couteau dans le cou de sa femme, samedi soir, sur une berge, dans la commune de Belalona, à Befandriana-Avaratra. Il lui a tiré une balle après qu’elle s’est affalée à terre. Il n’a pas touché à leur fille âgée de 5 ans. Un villageois a été le témoin oculaire du crime. L’auteur a pris la poudre d’escampette après l’acte. Sa victime a été évacuée d’urgence vers l’hôpital d’Andapa. Elle pourrait être transférée par avion vers la capitale, compte tenu de la gravité de ses blessures, selon l’autorité locale.

L’homme et sa femme se sont séparés depuis un an. Il était violent avec elle. Il l’avait souvent torturée, c’est pourquoi il a été chassé du village par la famille et l’entourage. Il avait promis de se venger, d’après les informations glanées. Il est donc revenu samedi pour commettre son forfait.

Aux dernières nouvelles, il s’est enfui vers le district de Bealànana. Un groupe de civils renforcé par des gendarmes est à ses trousses. « Il lui est arrivé de s’en prendre à sa belle-mère. Il a sur lui un pistolet de fabrication locale sans avoir une autorisation de port ou de détention d’arme », selon un responsable de Belalona.