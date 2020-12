Amparafaravola – Une bavure militaire fait une victime

Une foule en furie s’est révoltée hier, contre une troupe militaire qui sécurise une carrière, à Ampasika-Amparafaravola. Un homme a mortellement reçu une balle.

C’est la pagaille. La carrière de béryl située à deux kilomètres du village d’Ampasika, dans la commune d’Andilana-Nord, du district d’Amparafaravola, a été le théâtre d’une émeute, hier matin. Un civil est décédé sur le coup. Une balle tirée par des militaires du 2/RM3 d’Andilamena, responsables de la sécurisation de la zone, lui a coûté la vie.

Une coopérative gère ce lieu d’exploitation minière. Sa dirigeante s’est réunie avec l’Organe mixte de conception (OMC), jeudi à Amparafaravola. Ils ont décidé de détacher la police et la gendarmerie du site qui, désormais, ne sera plus surveillé que par l’armée. « C’est elle qui paie les indemnités de la troupe. Elle est donc libre de choisir qui elle engage », selon des sources locales.

Dans la nuit de dimanche à lundi, environ dix-huit individus ont accédé à l’enceinte de la carrière. Les soldats, commandés par un lieutenant, les ont arrêtés et les auraient fait subir des sévices. Ils les auraient contraints à se sodomiser mutuellement, indique un interlocuteur digne de foi.

Un incident

« Courroucées, d’autres personnes se sont attroupées avant de se ruer pour les sauver. L’armée a fait feu. Un homme a été frappé en pleine tête par le projectile. Sa mort a davantage poussé la foule à se déchaîner. Les militaires se sont alors enfuis dans la forêt », rapporte la gendarmerie nationale. Un tracteur sur lequel les militaires se reposaient et gardaient leurs affaires a été incendié par le fokonolona. Leurs effets ont été calcinés avec l’engin. « L’ordre public a été rétabli en attendant l’arrivée d’une délégation de l’OMC de la région venant d’Ambatondrazaka », souligne la gendarmerie.

« Nous avons reçu un rapport vers 13h15. L’OMC a été envoyé sur place pour diligenter une investigation. Il s’y est passé un désordre et une expulsion des personnes. Les militaires chargés de la sécurisation auraient été menacés, ce qui les a conduits à renoncer à leur mission. Ils ont reculé face à un jet de pierres et ont tiré en l’air pour se défendre. C’est alors que l’incident s’est produit. Ils sont issus du 2/RM3 d’Andilamena », informe le général Jean Claude Rabenaivoarivelo, chef de l’État-major des Armées (CEMA) en s’appuyant sur un compte-rendu.

« Ce serait un incident, selon le chef de corps. Il n’a pas non plus assisté à la scène, mais c’est toujours un rapport qui lui est parvenu. L’enquête établira si c’était de la légitime défense ou non », explique le CEMA.