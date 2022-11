On jase beaucoup sur la situation des droits humains au Qatar. Le Mondial de football est mis à profit par certains courants pour dénoncer cette situation. Une campagne de dénigrement est même orchestrée pour acculer le Qatar. Certains pays participants s’en mêlent oubliant qu’ils sont là pour jouer au football. L’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark dont le capitaine est interdit de porter un brassard One Love aux couleurs du LGBT ont porté plainte contre la FIFA. Les joueurs allemands avant le match perdu contre le Japon ont mis la main sur la bouche en signe de désapprobation. Les supporters turcs ont répondu du berger à la bergère en portant un poster de l’ancien international allemand d’origine turque, Mezut Ozil suspendu pour avoir pris une photo avec le président turc Tayep Erdogan. Mezut Ozil a accusé l’Allemagne de racisme et a mis fin à sa carrière internationale en 2018.

Le comportement allemand illustre le diktat que l’Occident veut imposer au monde. Le football en particulier et le sport en général n’ont rien à voir à ces prises de position politique. Lors du Mondial 82 en Espagne, des supporters polonais avaient brandi une banderole de Solidarsnosc , le parti du syndicaliste devenu président Lech Walesa. Les stadiers avaient confisqué illico presto la banderole. Maintenant la situation est totalement inversée. C’est le sport qui s’implique dans la politique. La mise à l’écart des équipes et des athlètes russes à cause de la guerre en Ukraine par les instances internationales du sport est totalement injustifiée. Les décisions politiques d’un pays n’engagent pas les sportifs pour qu’on les sanctionne pour une faute qu’ils n’ont pas commise. Et puis, la réaction des fédérations internationales n’est pas uniforme et équitable. Lors des interventions américaines en Afghanistan et en Irak, aucune sanction n’avait été prise contre les équipes et les athlètes américains.

Si le Qatar ne veut pas entendre parler d’homosexualité et de LGBT, c’est son droit le plus absolu. Il n’a pas besoin de leçon de quiconque pour gérer le pays. Le Qatar n’a pas à troquer sa dignité et sa culture contre un financement des bailleurs de fonds pour des projets qu’ils imposent. Quand la population qatarie bénéficie de tout à titre gratuit, le carburant comme l’alimentation ou l’électricité, on voit mal comment on peut calomnier à tout vent. Après tout, le Mondial c’est avant tout un tournoi de football. Le reste c’est du charabia.