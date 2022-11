PETANQUE– Grand Open THB – Victoire de Menja, Rock et Janny

Dernière compétition organisée par la fédération cette saison. Les grands Open concoctés par la Fédération sport boules malagasy (FSBM) avec leurs partenaires, se poursuivent. Après la Coupe de Madagascar puis le Championnat national et, dernièrement, le Grand Open Telma, un des partenaires de la fédération, le Grand Open THB s’est tenu à son tour ce weekend au boulodrome Fitaratra à Tongarivo-Tanjombato.

La victoire chez les seniors hommes est revenue à l’équipe triplette composée de Menja, Rock et Janny. Au bout du suspense, cette formation s’est imposée 13 à 11, face à Avotra, Bolo et Lanto en finale. Du côté des dames, les multiples championnes nationales et habituées du Mondial, Cicine et Tita remporte le trophée sur le score de 13 à 9 face à Nadia et Wendy. Chaque équipe a été libre de former ses éléments, pas forcément au nom d’un club.

La finale des vétérans hommes a été à sens unique. Le duo Benjamin-Ndrema s’offre la victoire en battant par 13 à 0 la paire Mamisoa-Nanah. Le nombre des participants à ce Grand Open THB a été presque le double par rapport à celui de Telma, cent onze contre soixante-quinze. Trente-deux équipes ont été en lice chez les dames et vingt-six chez les vétérans. Afin de respecter l’éthique du sponsor et la fédération, la compétition dédiée aux jeunes n’a pas été cette fois dans le programme.

L’un des prochains rendez-vous sera le Grand Open Zone Nord à Nosy Be organisé par un club local, les 3 et 4 décembre. Sous l’égide de la fédération, ce tournoi verra la participation des demi-finalistes du dernier championnat national.