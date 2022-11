FILIÈRE ARTISANAT – Nouveaux enjeux, nouvelle politique

Présentée comme une filière qui a de nombreux atouts pour contribuer fortement à l’instauration d’une croissance forte et durable, l’artisanat ambitionne de changer de paradigmes pour mieux s’arrimer aux nouveaux enjeux.

Faisant vivre des dizaines de milliers de ménages à travers le pays, la filière artisanat n’a pu, jusqu’ici, casser le plafond de verre qui lui permettra de jouer dans la cour des grands sur l’échiquier économique au même niveau que les secteurs comme l’industrie, les services ou encore la finance. Selon les analystes, cette situation s’explique par le fait que l’artisanat n’a jamais disposé d’une stratégie d’expansion claire qui tient compte de son potentiel réel mais surtout de ses faiblesses spécifiques.

Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), le renversement conjoncturel de ces deux dernières années a sérieusement affecté cette filière vulnérable où l’informel joue un rôle de premier. L’organe onusien qui soutient que l’heure est aux réformes dans le cadre du programme de soutien à la « Relance du secteur informel et résilience à travers le développement des Chaînes de valeur verte et bleue» et d’autres initiatives appuyées par les différents partenaires techniques et financiers. À savoir que divers projets sont déjà en cours pour réorganiser et booster la filière en se basant sur le constat selon lequel l’artisanat est un héritage de savoir-faire et un vecteur culturel à même de devenir un levier de développement économique majeur. Notons que plus de 450 000 professionnels répartis dans 157 métiers sont recensés dans le domaine de l’artisanat et que des appuis sont disponibles pour accompagner les artisans, notamment les jeunes et les femmes voulant exercer leur métier dans le secteur formel.

Des appuis qui impliquent différentes structures comme le ministère de tutelle, la Douane, le secteur bancaire ou encore le programme Fihariana. C’est dans ce contexte que le ministère de l’Artisanat et des Métiers met sur les rails la « Politique et stratégie nationale pour le développement de l’artisanat » (PSNDA) pour la période 2022-2032. Cette politique repose sur quatre objectifs, à savoir l’amélioration des conditions de travail et de vie des artisans, la participation à la réduction de la pauvreté, la dotation de structures aux artisans et la création d’un environnement propice au développement de l’artisanat en renforçant le système d’information sectoriel. Pour la ministre de l’Artisanat et des Métiers, Sophie Ratsiraka, l’artisanat dispose désormais d’un cadre de développement à même de transformer la filière en un secteur économique durable porté par un tissu d’entreprises artisanales dynamique. L’objectif étant que dans 10 ans, l’artisanat sera le premier pourvoyeur d’emplois à Madagascar. Pour y parvenir, les responsables programment l’intégration annuelle d’au moins 150 000 jeunes malgaches dans la filière ou dans des activités liées indirectement à l’artisanat.

Des centres dédiés dans les régions

Par ailleurs, la PSNDA vise à hausser de 25% chaque année les recettes provenant de l’exportation de produits artisanaux. Un challenge de taille que le ministère pense gagner grâce à plusieurs mesures de réforme dont la mise sur pied d’un observatoire national pour l’artisanat et d’un fonds de développement de l’artisanat. Au niveau infrastructurel et équipements, la construction de centrales d’achats de matières premières et d’intrants, ainsi que l’aménagement des cités de métiers figurent parmi les projets prioritaires. Selon les explications fournies les centres seront implantés dans les régions. Rappelons que l’élaboration de la politique en faveur de l’artisanat s’est faite à travers les résolutions prises lors du forum national, tenu à Antananarivo en octobre dernier, et qui a réuni plus de 1000 participants.

D’après le Pnud, principal partenaire du forum, ces assises ont permis la consolidation des réflexions, besoins, demandes et recommandations des acteurs et parties prenantes du secteur artisanat. Sous le lead du ministère de tutelle, ont participé à ce forum national des représentants d’artisans venus de toutes les régions, les responsables institutionnels, les départements ministériels, particulièrement ceux de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation (MICC) et de d’environnement et du développement durable (MEDD), les partenaires techniques et financiers, les chancelleries et même les étudiants. Enfin, mention a été faite que la politique pour le développement de l’artisanat accorde un intérêt particulier au fait que la filière contribue à développer le secteur du tourisme tout en étant bénéficiaire des opportunités offertes par celui-ci.