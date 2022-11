DÉMARCHE INCLUSIVE – Madagascar capitalise la formation professionnelle

Mutualisation des expériences autour des thèmes fédérateurs sur les enjeux actuels de la formation professionnelle. C’est en ce sens que le Fonds malgache de formation professionnelle, FMFP, en tant que membre actif du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPRO, accueille depuis hier et pour trois jours, la Rencontre Top management 2022. Il s’agit d’un événement international qui va regrouper les dirigeants des Institutions partenaires du réseau en Afrique. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue au Carlton Anosy en présence de la marraine de l’événement, Vavitsara Gabriella Rahantanirina, ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle et de Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme. L’objectif de cette rencontre est de rechercher de nouveaux axes d’amélioration dans le secteur de la formation professionnelle, car le capital humain est une valeur clé pour la compétitivité d’une entreprise.

Le FMFP, depuis sa naissance en 2019, au bout d’un laborieux processus, a dispensé 1800 formations, de divers modules, pour 74 000 travailleurs pour 22 milliards d’ariary.

Des réformes structurelles ont été opérées au ministère de tutelle pour faire aux défis du moment. Sous le signe de la transformation digitale, la crise économique, les effets des changements climatiques et la course aux compétitivités.