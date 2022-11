CRISE DE PRODUCTION – La qualité du litchi baisse

En crise. Une semaine après l’ouverture de la campagne de litchi, la qualité du fruit vendu sur le marché laisse à désirer. « Ils sont verts et aigres. ». « On dirait qu’ils ne sont pas encore mûrs. Le gabarit a diminué par rapport à chaque année », commentent des consommateurs qui sont restés sur leur faim. Les récoltes seraient particulièrement mauvaises, cette année. « Nous arrivons à récolter plus de 200 kilos de fruits sur nos trois pieds de litchi, d’habitude. Cette année, ces trois arbres n’ont produit que 60 kilos », déplore Vaotsara, un petit producteur de litchis de Vatomandry, qui confirme la mauvaise qualité du litchi et la baisse de production, cette saison. Le déficit de la pluviométrie a provoqué cette crise de la production du litchi, selon les explications des producteurs.

« Ce fruit a besoin d’eau pour atteindre la bonne taille et pour être bien sucré. Mais la quantité de pluie a été trop faible, en ce début de la saison de pluie. », enchaîne Vaotsara. La direction générale de la Météorologie a déjà évoqué le risque de périodes sèches à l’Est de Madagascar, suite aux manques de pluie, en ce mois de novembre et au mois de décembre. Les conséquences de ces périodes sèches ont affecté l’exportation de ce fruit. « L’exportation a diminué de 10 à 15%, par rapport au quota de production, annuel. », note Narson Rafidimanana, membre du Groupement des exportateurs de litchis (GEL).

Il accuse le Transparency international-Initiative Madagascar d’être le principal responsable de cette baisse de l’exportation, suite à sa dénonciation de suspicions de malversations financières dans le cadre de l’exportation de litchis. Narson Rafidimanana reconnaît cependant que la baisse des précipitations y est également pour quelque chose. Ce n’est pas la première fois que cette filière souffre du manque de précipitations. Ces dernières années, aussi bien la qualité que la quantité du fruit ont diminué. « Nous devons aider les producteurs à améliorer le système d’irrigation des arbres, pour améliorer la récolte, l’an prochain. », a recommandé l’ancien président du GEL.