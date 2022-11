COOPÉRATION RÉGIONALE BOENY-KOWEÏT – Protocole de partenariat dans quatre domaines

Du nouveau pour la coopération de Boeny avec une association caritative du Koweit. Un protocole de partenariat sera signé entre les deux parties, à la suite du séjour d’une délégation koweitienne à Mahajanga la semaine dernière. Le président de la délégation koweïtienne et celui de la Communauté musulmane sunnite de Madagascar (CMSM) ainsi que le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, s’est déroulée au bloc administratif à Ampisikina, vendredi.

Les quatre domaines définis dans le protocole de partenariat seront mis en œuvre immédiatement. Il s’agit de l’enseignement supérieur, la santé, l’agriculture et l’élevage ainsi que les secours aux sinistrés. Des échanges commerciaux et économiques sont aussi inclus dans le partenariat.

Un octroi de bourses d’études, permettant aux étudiants de Mahajanga de poursuivre leurs études dans les universités de plusieurs pays, en coopération avec l’association caritative, sera envisagé dans le domaine de l’enseignement supérieur. Des branches de l’association peuvent être ouvertes dans les universités de Mahajanga. Les diplômes auront une équivalence avec le niveau international des universités mères.

« La région est ouverte aux échanges commerciaux et économiques entre les deux pays pour un développement gagnant-gagnant. L’accouchement en milieu rural pose également un véritable problème », souligne le gouverneur de Boeny.

L’association se déclare prête à aider sur le plan matériel et médical selon les besoins de chaque district. Elle peut aussi envoyer périodiquement une équipe médicale avec du matériel et des médicaments pour dispenser des soins gratuits dans les communes rurales.

En termes d’agriculture et d’élevage, la coopération dans les cultures de grandes surfaces et dans la construction de petits barrages et des stations de pompage pour l’eau d’irrigation seront les grands axes de la coopération. Le but est de favoriser le développement agricole dans la région Boeny mais aussi au Koweit.

Des équipements et des vivres seront consacrés aux populations confrontées à des incidents ou des catastrophes naturelles dans le domaine des secours aux sinistrés. « Nous avons déjà accompli plusieurs actions caritatives dans de nombreux pays et nous sommes encore prêts pour les réaliser dans le Boeny », indique le chef de la délégation.

Cette coopération a été initiée par la CMSM. Elle sera le trait d’union entre la région et l’association.

Cette dernière vient d’inaugurer un orphelinat à Toamasina avant son séjour à Mahajanga.