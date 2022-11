CONCERT – Iraimbilanja de retour sur la grande scène

L’intemporel groupe Iraimbilanja donne rendez-vous à ses fans pour une soirée rock au Plaza Ampefiloha le 9 décembre à 19h. Après des années de cabarets, la bande à Niry, Batata, Papaye et Roger, remontera de nouveau sur l’une des grandes scènes de la capitale. En l’honneur de ces retrouvailles, le groupe prépare une belle surprise à ses admirateurs, que ce soit au niveau de la prestation ou de l’ambiance et de la bonne énergie.

Plus de sept cents adeptes de la musique rock sont attendus au Plaza Ampefiloha. L’événement promet un show exceptionnel et grandiose. Les décors, les effets spéciaux, ainsi que la lumière, seront tout à fait dans le thème du rock. Le groupe mythique animera les festivités pendant trois heures d’affilée, avec plus d’une trentaine de chansons. Leurs célèbres titres, comme «Tsindry mandry», «Tanin-dolo», «Ikopa», «Lazao», «Tehina», «Maroaty», «Zavavy» et «Mizora» seront également dans la playlist.