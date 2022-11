CINÉMA – Gérard Jugnot dévoile les secrets du « Petit Piaf »

Le grand réalisateur français a partagé son expérience dans la réalisation du film « Petit Piaf » à l’occasion de sa première visite à Madagascar.

Une icône du cinéma. En plus d’être réalisateur, Gérard Jugnot est en même temps un acteur, scénariste et producteur français. Les cinéphiles le connaissent surtout à travers les différentes comédies dans lesquelles il a joué (Les bronzés, Le jouet….). Depuis 1984, le cinéaste français a réalisé une douzaine de long métrage y compris «Casque Bleu», «Rose et noir», «Meilleur espoir féminin» qui ont fait sa célébrité dans le monde entier. «Petit Piaf» a été sa dernière production en l’an 2020.

Ayant été projeté pour la première fois dans la salle du Cinepax Ambodivona avant-hier, le film a reçu de fortes appréciations de la part du public.

Par la suite de cette avant-première,une séance riche en partage sur le film s’est tenue en présence de Gérard Jugnot hier.

Pour rappel, le «Petit Piaf» est une comédie, qui raconte le parcours d’un enfant qui rêve de devenir un chanteur et gagner au concours de chant «Star Kids».

Selon Gérard Jugnot, réalisateur du film et acteur, le film parle de la passion. « Tout d’abord, la ville de la Réunion a été choisie afin de la montrer dans toutes ses diversités culturelles et sa religion. En ce qui concerne les personnages, tourner avec des enfants n’est pas du tout facile mais Soan et les deux autres ont été juste épatants. De plus, Soan a bien assuré son rôle de chanteur et de comédien.C’est surtout au niveau de l’ écriture du scénario, le tournage et la musique qui ont pris beaucoup de temps au cours de la réalisation » explique t-il.

Un alignement d’étoiles

L’arrivée de Gérard Jugnot dans la Grande île est le fruit d’une proposition et d’un choix effectué entre l’artiste et Cinepax.« J’ ai eu la chance de rencontrer le public parce que je vis du public et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de venir » soutien Gérard Jugnot.D’après lui, Madagascar possède de beaux paysages et d’anecdotes que l’on peut exploiter dans le cinéma.

« Tout s’apprend. Pour vivre la passion, il est préférable de se lancer en groupe pour être mieux protégé » conclut-il.

« Le Petit Piaf » sortira en salle le 21 décembre en France et le 23 décembre au Cinepax Ambodivona.