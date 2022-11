CANAUX D’IRRIGATION MAROVOAY – Les travaux en retard de trente jours

Plusieurs irrégularités sur le chantier. C’est ce qu’ont constaté le directeur régional du Développement rural (DDR) dans le Boeny, Marcellin Randriambololona, et son équipe en visitant, les 24 et 25 novembre, les travaux sur le « drain » ou canaux d’irrigation de la plaine de Marovoay longs de 25 km, dans les secteurs 4, 5 et 6.

« Les travaux sont en retard d’un mois. Les conditions techniques stipulées dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Entre autres, l’inexistence du concasseur producteur de 100m3 de gravillons par jour. À sa place, les trois entreprises qui ont obtenu le marché, n’utilisent qu’un petit concasseur de 5m3 par jour. De plus, la machine ne possède même pas de tamiseur. L’analyse des remblais n’arrive pas à couvrir la nappe phréatique dans le canal. »

Poursuivant son constat, le DDR relève d’autres points incompréhensibles. « Les équipements pour le dépannage sur le terrain sont également absents. Les panneaux de construction sont réalisés en bois et non en PVC. Les employés sont insuffisants, notamment les environnementalistes et les mécaniciens. Les entreprises n’ont pas encore entièrement rempli les dossiers d’exécution exigés. Ces exemples, entre autres, confirment le non-respect du cahier des charges. Aussi est-il logique si la Banque Mondiale, un des bailleurs du projet, affiche son inquiétude sur la qualité et le retard dans la réalisation des travaux », martèle-t-il.

Delai

Face à cette situation, des mesures ont été prises. « Un délai de dix jours est accordé aux trois entreprises pour corriger toutes les erreurs et compléter le personnel ainsi que les équipements nécessaires pour le chantier. Le bureau d’études compétent peut délivrer une lettre de mise en demeure en cas de non-respect de ces modifications. Un examen approfondi du processus de travail sera exécuté au moins deux fois par mois ou, éventuellement, une fois par semaine. D’ailleurs, c’est dans cette optique qu’un véhicule est mis à la disposition du Projet d’agriculture durable par une approche paysage (Padap). Et les agriculteurs mettront en place un ‘dina’ pour la protection et l’entretien des canaux d’irrigation après l’achèvement des travaux. Il sera inclus dans Boeny miray dia », précise Marcellin Randriambololona.

Le Padaf est financé par la Banque Mondiale et l’Agence française de développement. Il vise à augmenter la productivité agricole en lien avec une gestion durable. C’est un projet géré principalement par le ministère de l’Agriculture. Les sites du projet sont communément appelés paysages. Ce terme désigne notamment l’ensemble des bassins versants qui constituent les sources d’eau pour un système d’irrigation. La durée de ces travaux à Marovoay est de quinze mois.