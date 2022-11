BILAN COVID-19 – Retour de la sensibilisation aux gestes barrières

Le ministère de la Santé publique appelle à la sensibilisation au port de masque dans les lieux publics. La situation épidémiologique publiée successivement constate que les statistiques sur la Covid-19 repartent à la hausse. « Depuis quelques semaines, une hausse de nouveaux cas a été constaté. Une telle hausse a été également notifiée l’année passée entre les mois de novembre et de décembre. Ainsi, il est primordial de sensibiliser la population afin de prévenir un rebond de la maladie, notamment en période de fête de fin d’année», indique le Pr Zely Arivelo Randriamanantany, ministre de la Santé publique. L’adoption des gestes barrières dans le quotidien a été soulignée. « Mis à part le lavage des mains, le port de masque est sollicité, surtout par les personnes vulnérables, dans les lieux publics », enchaîne le ministre. Par ailleurs, le dernier bilan tarde à être publié. Dans la capitale, la plupart des écoles ont exigé le port de masque pour les petits. Dans les banques et autres bureaux administratifs, les masques sont obligatoires. La situation épidémiologique entre le 12 et le 18 novembre indique une augmentation des cas, avec cent quatre vingt-quinze sur les huit cent soixante-douze tests effectués. Deux cent soixante cas actifs ont été notifiés.