ART VISUEL – “Vina » s’inspire du poème de Randja Zanamihoatra

L’exposition « Vina » ou vision regroupe les interprétations artistiques du Poème Lalamben’ny Velona de Randja Zanamihoatra dans Vainafo Tononkira. Époustouflant. Les dix artistes plasticiens de l’Isart Gallery ont transformé en art visuel le poème « Vina » de Randja Zanamihoatra selon leur discipline artistique telle que la peinture, le graffiti, la photographie et la sculpture. Chacun a exploité son talent afin de transmettre le message de « Vina » au public, qui a pour but d’interpeller chacun sur son destin, son lien avec le passé et sa relation avec l’avenir. Parmi les œuvres d’art figurent celles de l’artiste Andry Anjoanina.

Étant sculpteur, l’artiste a sculpté un fœtus attaché à un cordon embilical pour démontrer le lien d’une personne avec son passé sous le titre de « Porte du monde». Éric Rakoto, quant à lui, fait comprendre « la persévérance » à travers sa sculpture en carton. Clipse Teean, spécialiste en graffiti expose son Art en se focalisant sur la notion de l’existence à travers son titre « Sérénité ». Les œuvres d’autres artistes tels que A.Z, Hasina, Maherisoa, Naty Kaly, Sleeping Pop, Taka, Aina Zo, et Ponk sont aussi disponibles à l’exposition. Les amateurs d’art auront jusqu’au 20 décembre pour une visite de l’exposition « Vina »‘.