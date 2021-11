Vol d’organes – Deux individus arrêtés avec des yeux dérobés

Fin de parcours pour deux voleurs d’organes. En fin de semaine, deux individus ont été appréhendés par les militaires de la Zone de défense et de sécurité de Mandrare. Des yeux humains ont été trouvés en leur possession. D’après les informations communiquées, les organes dérobés ont été arrachés sur des victimes qui résident dans les communes d’Ifotaka et Ebelo, dans le district d’Amboasary-Sud. Ce coup de filet et l’aboutissement d’une collaboration entre la 519e compagnie militaire qui a travaillé de concert avec le fokonolona.

Ayant manifesté un comportement suspect, les deux hommes ont attiré l’attention et se sont très vite faits coincer. D’autant plus que les vols d’yeux dans les localités indiquées ont fait grand bruit. Suivis à la trace, les deux acolytes n’ont pas pu aller bien loin. Sitôt pris dans les mailles du filet tendu par l’armée nationale, ils ont été remis à la gendarmerie nationale pour répondre de leur acte.

Un tel cas n’est pas isolé. Le même phénomène est signalé dans quelques localités de la région et des arrestations ont déjà eu lieu.