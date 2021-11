Évènement – Le Salon du voyage et de la découverte innove

Un rendez-vous qui promet de belles opportunités à saisir. Le Salon du voyage et de la découverte sera organisé par Premium, du 9 au 11 décembre 2021, dans l’enceinte du Canal Olympia Andohatapenaka au lieu du 8 au 10 décembre 2021 comme prévu. « Il sera placé sous le haut parrainage du ministère du Tourisme, du ministère de l’Environnement et du développement durable et le ministère des Affaires Etrangères. Les objectifs sont de participer à la relance des activités touristiques à Madagascar, de rassembler tous les professionnels du voyage et ses domaines connexes, autour d’un événement réunissant les agences de voyages, hébergement, transport, les institutions comme les ministères, l’Office national et les offices régionaux du tourisme, la gastronomie, la restauration, l’artisanat, les loisirs etc. Pour faire découvrir aux visiteurs les merveilles de notre île, les sites touristiques, hébergements, prestations qui méritent d’être connus et mis en valeur. Offrir une fabuleuse expérience dès le salon, par l’immersion totale dans l’ambiance des vacances à travers la gastronomie, la culture, l’artisanat, etc. Le tout en présence de l’hôtel Le Louvre Antaninarenina , sponsor officiel de l’événement» explique un des organisateurs. Des idées cadeaux inédits en somme pour les fêtes de fin d’année.