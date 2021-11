Environnement – Recycler et composter pour réduire les déchets

Plusieurs projets travaillent actuellement dans le cadre de l’amélioration de la gestion des déchets, notamment en agglomération. Actuellement, Antananarivo, comme les autres villes du pays, fait face à des problèmes de gestion de déchets rythmés par l’accroissement de la population d’année en année. Le projet Mada compost, un projet qui travaille dans le domaine du recyclage et du compostage, propose la réduction des déchets tout en les recyclant pour avoir plusieurs produits utiles au quotidien.

Le site de décharge d’Andralanitra a 18 ha de superficie avec des déchets estimés à 200 000 000 m3. La décharge a été déclarée saturée depuis 2007. Un besoin d’excavation d’urgence est nécessaire pour prolonger sa durée de vie. « Nous nous spécialisons dans le recyclage et la valorisation des déchets ménagers en milieu urbain. Le but est de réduire les ordures ménagères mises en décharge afin d’éviter les dépôts sauvages », explique Tendry Randriambahiny, assistant technique au niveau de Mada compost.

Près de mille tonnes par an sont donc recyclées et compostées. « Nous nous efforçons de faire de notre mieux dans le compostage et le traitement des déchets. Les ordures sont récupérées bien avant qu’elles soient jetées auprès de la décharge. Nous récupérons près de mille tonnes de déchets par année », enchaîne-t-il.