Concert – Poopy fait un carton pour son retour à Antsahamanitra

Comme si c’était hier, Poopy n’a définitivement pas perdu de son charme et confirme toujours son talent sur les grandes scènes de la Grande île. Voici donc qu’après cinq ans, elle retrouve à nouveau la scène d’Antsahamanitra, ce lieu qu’elle a appris à dompter depuis 1983 alors même qu’elle chantait encore avec le groupe Njila à ses débuts.

Telle une véritable histoire d’amour entre cette douce chanteuse au joli minois et ses milliers d’inconditionnels, les retrouvailles qui ont égayé Antsahamanitra hier après-midi ont été des plus émouvantes. Malgré le ciel un peu grisâtre, la pluie menaçant de s’abattre sur la capitale, le public ne s’est nullement laissé intimider et s’est plu à communier avec Poopy tout au long de ce grand concert de sa part. Une belle épopée musicale qui retrace ainsi presque 35 ans de carrière de sa part, le concert que Poopy nous a présenté hier fut à la fois surprenant de vivacité, mais également d’émotions. Venus nombreux remplir Antsahamanitra, même si celui-ci garde encore les traces de l’averse du jour précédent, ils sont des fans de tous horizons à s’être à nouveau laissés porter par les compositions de Poopy.

« C’est vraiment un moment exceptionnel pour moi, le fait d’être à nouveau sur cette scène qui m’a vu grandir en tant qu’artiste et d’être ici avec vous m’émeut énormément » confie-t-elle. De « Tahak’izay » à « Izay manao ny marina » en passant par « Dieny izao », nombreuses sont les chansons de Poopy à avoir ravivé la nostalgie des années 90 et 2000.

D’autant plus qu’ayant retrouvé la fine troupe de danseurs Tsingory pour l’occasion, elle a assuré un concert des plus festifs pour émerveiller le public.