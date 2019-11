Golf – Pro-Air Madagascar : Victoire de l’équipe de Jean-François Remesy

Vingt-et-une équipes ont disputé le Pro-AM Air Madagascar hier à Andakana. C’est un tournoi par équipe dédié aux pros et amateurs.

Coup d’envoi hier au Golf du Rova à Andakana du tournoi par équipe Pro-AM Air Madagascar. C’est l’avant-goût du MCB Tour Championship, premier tour du circuit européen « Indian Ocean Swing » qui a vu la participation de vingt-et-une équipes composées chacune d’un pro et trois amateurs.

L’équipe Jovena composée du pro Français, Jean-François Remesy en com­pagnie d’Ony Marchand, Tantely Douessy et Ramy Rabenja termine en tête en rendant une carte de 54 en score net. Comme prix, Air Madagascar, sponsor du tournoi, a offert un billet d’avion Tanà-Paris-Tanà pour le joueur pro et un billet Tanà-Maurice-Tanà chacun pour les amateurs.

« Gagné c’est toujours bien, puis ça me met en confiance d’être dans les avants postes… J’ai joué avec deux femmes. Elles jouaient vraiment bien », confie Jean-François Remesy, double vainqueur de l’Open de France en 2004 et 2005. Il est à sa cinquième participation à l’Indian Ocean Swing. Sa meilleure performance est la quatrième place à Maurice.

« La victoire est un peu inattendue. C’est une belle expérience pour les amateurs. On a appris beaucoup de choses, des petits astuces de jeu, comment gérer le parcours … », a fait remarquer Ony Marchand, une des meilleures golfeuses du pays. La deuxième place est revenue à l’équipe Air Madagascar constituée du pro Sud-africain Chris Williams, Théodore Raveloarison, Ishane Amarsy et Tojo Rakotondrabe.

Rassembleur

Et l’équipe du MPTDN (Ministère des Postes, des télécommunications, et du développement numérique) alignant l’Australien Peter Fowler, Christian Rama­rolahy, Ndriana Razanamasy et Jonathan Ramarolahy complète le podium. L’équipe de Golf du Rova composée de Stephen Dodd, Rens Faber, Jocelyn Ramahalison et Haingo Beal se hisse sur la plus haute marche en stable-ford brut avec un score de 45.

Quant aux résultats des concours, Memmi Benjamin remporte le trophée du plus long drive en réalisant 301 m chez les hommes et Ony Marchand (260 m) chez les dames. Le trophée du concours de précision toutes catégories confondues est revenu à Sahéra Malard (3,55 m).

« Je tiens à remercier les professionnels qui sont les meilleurs ambassadeurs pour faire connaitre Madagascar à travers le monde. Le golf est une carte de visite…», a mentionné Sylvain Rabetsaroana, président du golf du Rova dans son allocution lors la conférence de presse de lancement. Invitée de marque de la première journée d’hier, la quintuple médaillée d’or des Jeux olympiques en escrime, Laura Flessel, ancienne ministre des sports français a affirmé que «le sport est un instrument diplomatique, économique et social. Et le golf est une occasion de rassembler les partenaires et les sportifs. Et aujourd’hui, on voit Madagascar avec une belle couleur ».

Le coup d’envoi du MCB Tour championship sera lancé ce jour et prendra fin dimanche. Quarante huit pros représentant seize pays prendront le départ à 8h. Jean Baptiste Ramarozatovo sera l’unique pro malgache en course. «C’est vrai que je vais affronter des grands joueurs mais mon objectif est de gagner, et je pense que c’est faisable. Je suis là pour défendre les couleurs nationales», a-t-il lancé comme défi.