Anosy – Quarante-et-une tortues découvertes

Trafic. L’exploitation illicite des tortues radiées de la région Androy continue. Cette semaine, la police nationale a intercepté quarante et une tortues dans un carton bien fermé près de l’aéroport de Taolagnaro. Informée de la situation, la direction interrégionale de l’Environnement et du développement durable a dépêché une équipe sur les lieux pour constater les faits. Malheureusement, le propriétaire du carton n’a pas été identifié et cinq tortues sur les quarante et une saisies sont mortes. Après l’exécution des différentes procédures, les trente-six tortues vivantes ont pris la route vers le district de Tsihombe où elles seront hébergés temporairement par l’organisation non gouvernementale Tortule Survival Alliance (TSA) afin de recevoir les soins nécessaires avant d’être relâchées dans leur habitat d’origine.