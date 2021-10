Routes nationales – Début de concrétisation pour la RN13

Le dernier Conseil des ministres annonce du palpable. Il approuve le projet de réhabilitation de la RN13 entre Ihosy et Betroka. Un tronçon de 118 km, entre le carrefour Ikalamainty sur la RN7 et la sortie du district de Betroka. Longtemps attendu, le financement des travaux de réhabilitation ne s’est pas manifesté qu’au mois de juin dernier, lors du colloque régional pour le développement du Sud ẚ Tolagnaro, le président de la République, Andry Rajoelina annonce qu’ils seront financés par le gouvernement par ses ressources propres.

« Au stade actuel du projet, un appel d’offres avec le système Contrat-cadre a été lancé le 13 octobre 2021. Une étape qui permet de trouver les prestataires présélectionnés aptes à réaliser les travaux », détaille le communiqué du Conseil des ministres. Techniquement, le début des travaux devrait commencer au cours du premier trimestre de l’année prochaine au plus tôt. Le tronçon de 263km séparant Betroka à Ambovombe, en revanche, fera l’objet d’étude technique et socio-environnementale avant l’élaboration d’une requête de demande de financement auprès des partenaires techniques et financiers.

Une date précise du début des études n’a pas été définie. La réhabilitation de cette portion de la RN13 va désenclaver des districts et des communes tels que Betroka, Isoanala, Beraketa ou Bekitro. Pour l’heure, le trajet IhosyAmbovombe-Taolagnaro de 495 km se fait en une journée et demie en moyenne en 4×4. Et l’endroit est désert.