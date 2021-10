Réouverture des frontières – Deux passagers en fuite arrêtés

Sans issue. La police nationale a arrêté deux personnes en provenance de Maurice qui font partie des passagers du vol Air Mauritius, ayant débarqué à Madagascar, samedi. Ces deux hommes sont sortis de l’hôtel et ont pris la fuite avant la sortie du résultat de leur test. Ils ont repassé le test (PCR), et doivent terminer les deux jours de confinement.

Ces deux hommes ont mis en danger la vie d’autrui avec ce comportement irresponsable. Si jamais ils sont porteurs du virus de Covid-19 ou d’une souche, ils ont probablement contaminé ceux qui sont entrés en contact avec eux, pendant qu’ils sont partis en cavale. Le variant Delta circule, pourtant, à Maurice.

Le ministère des Trans­- ports et de la météorologie annonce des sanctions pénales à l’égard de ceux qui ne respectent pas les instructions.

« Les passagers qui se rebellent et qui refusent de se confiner pendant un temps déterminé, commettent des infractions », précise le ministère des Transports. Le passager n’est pas autorisé à sortir de sa chambre d’hôtel et à entrer en contact avec qui que ce soit, jusqu’à la sortie du résultat du test. En cas de fuite, l’hôtel est prié d’alerter le commissariat le plus proche, pour procéder à l’arrestation. S’il refuse de se reconfiner à l’hôtel, il sera poursuivi.