Relance économique – Une aubaine pour Atsimo Andrefana

La première foire régionale à eu lieu à Atsimo Andrefana. Une opportunité pour la relance économique.

Atsimo Andrefana est la première région à avoir réalisé la foire des 23 régions. Une foire économique et commerciale qui devait être en simultanée avec d’autres régions. L’événement aurait dû être transmis sur les réseaux sociaux et sur écran géant dans d’autres régions. « Pour l’heure, seule Atsimo Andrefana a commencé sa foire. Il n’y a pas lieu de faire une diffusion ailleurs. Toutefois, des images sont tournées et conservées par l’opérateur Telma pour être diffusées plus tard quand d’autres régions auront entamé leurs foires», explique Elijaona Razafitombo, président de la Chambre de commerce d’Atsimo Andrefana, un des organisateurs de l’événement.

Atouts plus exploités

Un festival des opérateurs dans la ville de Toliara a précédé l’ouverture officielle de la foire « Andraran­gy », traduit par « champion », au gymnase couver t de Toliara. Soixante-dix stands exposent leurs offres toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Les neuf districts y sont représentés. Benenitra entre autres avec ses labradorites et diverses autres pierres. Beroroha avec ses légumineuses et Ampanihy avec la dernière version du tapis mohair. Les vertus de la spiruline découvertes dans cette partie sud de l’île, l’édulcorant produit à Toliara, les spécialistes en goodies et impression sur divers supports, la mode vestimentaire, les circuits touristiques, les coopératives agricoles, les banques et assurances, sont mis au devant de la scène. Les organisateurs attendent de l’affluence jusqu’à dimanche. La région présente effectivement des atouts, encore peu ou mal exploités.